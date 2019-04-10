千名中国游客访问老挝

据新华社万象4月9日电 （记者章建华）随着老挝新年泼水节临近，中国文化和旅游部、中国驻老挝大使馆和老挝新闻文化旅游部近日组织千名中国游客友好交流团访问老挝。

4月5日至7日，来自中国北京、上海、江苏等10个省区市的32个自费游客团共千余人陆续抵达老挝并开展友好交流活动。

7日晚，老挝新闻文化旅游部在首都万象为千余名中国游客举办盛大的欢迎晚宴。中国驻老挝大使姜再冬、老挝新闻文化旅游部部长波显坎及中老文化和旅游相关部门代表出席。近200名老挝演员为中国游客献上了精彩纷呈的节目。

今年是“中国-老挝旅游年”。7日下午，中老两国旅游企业举行商务洽谈活动，探讨双方务实合作的新途径。8日，“国风2019—中国当代艺术家书画特别展”在老挝国家博物馆举办，向老挝民众展示中国传统文化。

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