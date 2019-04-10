联合国经社理事会青年论坛开幕

本报联合国4月8日电 （记者李晓宏）第八届联合国经济及社会理事会青年论坛8日在纽约联合国总部拉开帷幕，来自世界各地的800多名青年代表在为期两天的会议里，围绕今年论坛主题“赋权、包容和平等”进行深入研讨，倡议通过青年群体促进可持续发展目标的实现。
联合国经社理事会主席罗恩塔·金在开幕式致辞中呼吁，国际社会应加强青年人的能力建设，使他们能够为可持续发展作出贡献。下午的亚太分论坛上，世界卫生组织中国健康特使易烊千玺作为亚太地区青年代表，向大会作陈述报告。他倡导青少年选择健康的生活方式，呼吁支持关爱留守儿童，通过社交媒体号召更多青年人参与到2030可持续发展议程的行动中来并做出贡献。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】