联合国经社理事会青年论坛开幕

本报联合国4月8日电 （记者李晓宏）第八届联合国经济及社会理事会青年论坛8日在纽约联合国总部拉开帷幕，来自世界各地的800多名青年代表在为期两天的会议里，围绕今年论坛主题“赋权、包容和平等”进行深入研讨，倡议通过青年群体促进可持续发展目标的实现。

联合国经社理事会主席罗恩塔·金在开幕式致辞中呼吁，国际社会应加强青年人的能力建设，使他们能够为可持续发展作出贡献。下午的亚太分论坛上，世界卫生组织中国健康特使易烊千玺作为亚太地区青年代表，向大会作陈述报告。他倡导青少年选择健康的生活方式，呼吁支持关爱留守儿童，通过社交媒体号召更多青年人参与到2030可持续发展议程的行动中来并做出贡献。

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