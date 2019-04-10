提升中欧关系的全球性和战略性（望海楼）

中国和欧洲，处在亚欧大陆东西两端，在世界上都有着重要分量。中国对欧外交，着眼点之一是提升中欧关系的全球性和战略性。4月8日，李克强总理抵达布鲁塞尔时表示，当前形势下，我们愿同欧方加强在国际事务中的协调合作，共同维护多边主义和自由贸易，提升中欧关系的全球性和战略性，为促进世界和平、稳定、繁荣作出贡献。

欧盟的价值，有全球性和战略性。在世界政治格局中，欧盟肩负多重使命。其一是维护世界多样性。欧盟是与生俱来的多极化和多边主义支持者，是中国合作和谈判的天然伙伴。其二是应对世界不确定性的挑战。欧盟作为当今世界一体化程度最高的国际组织，由一个个条约累积而成，是确定性和规范性力量，是同样作为世界确定性力量的中国的重要合作者。其三是推动世界发展的重要力量。中国和欧盟共同努力，能够为避免世界开历史倒车贡献关键力量。

欧盟的影响，超出欧盟本身。从欧洲范围来看，欧盟是欧洲繁荣与稳定的保证，是推动“欧洲认同”的重要载体。从全球范围来看，欧盟往往能发挥“28×3”的效应，即在国际社会的号召力是成员国数量的三倍。欧盟的软实力尤其体现在欧洲及其周边地区。

中方高度重视中欧关系。中国和欧洲是世界舞台上两大力量、两大市场。长期以来，欧盟保持中国第一大贸易伙伴、第一大技术来源地和重要外资来源地等地位，中国是欧盟第二大贸易伙伴。鉴于欧盟在国际影响力和涉华舆论上的独特地位，欧盟还是中国提升软实力和国际形象的重要借助力量。

中欧关系有稳定性、战略性和互惠性。去年，欧盟发布欧亚大陆互联互通战略政策文件，强调与中国合作、与“一带一路”对接，推动欧亚地区陆海联通。此次中欧领导人会晤期间，双方围绕加快中欧投资协定谈判（BIT）的时间表和路线图积极对表，共同推动中欧地理标志协定谈判取得显著进展，举行第四次中欧创新合作对话。这些努力，利于培育中欧合作的新抓手和新亮点。中国视欧洲为世界重要一极，始终坚定支持欧洲一体化进程，中方愿意看到一个团结、繁荣、一体化进程不断推进的欧洲。

中欧之间的共同利益远大于分歧。李克强总理访欧前在德国《商报》刊文指出，“16+1合作”是跨区域的务实合作平台，与自由贸易和全球化的方向是一致的。中欧既是互利共赢的经贸合作伙伴，也是维护世界和平稳定的同行者。当前国际形势中不稳定不确定因素增多，保护主义、单边主义、逆全球化思潮抬头，中欧应当以全球视野、战略高度和理性思维，共同维护多边主义和自由贸易体制，共同建设开放型世界经济，共同应对人类社会发展面临的问题和挑战。

一句话，中欧应共同应对挑战，拓展互利合作，为不确定性日益突出的世界注入稳定性。

（作者为中国人民大学欧盟“让·莫内”讲席教授、重阳金融研究院高级研究员）

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