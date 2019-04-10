普京说俄正在制订和落实促进俄北极地区发展的多项规划

俄罗斯总统普京9日表示，俄政府正在制订和落实促进俄北极地区发展的多项规划，涉及基础设施建设、北极航道运输、能源开发等。

普京在圣彼得堡参加第五届“北极-对话区域”国际北极论坛时向与会嘉宾介绍说，俄罗斯近年来在北极地区的投资占政府总投资额的10%以上，北极地区的经济意义愈加重要。俄罗斯将很快通过2035年前俄北极地区发展战略规划。为发展北极，俄罗斯远东发展部的职能得到了扩展，增加了与北极相关职能。

普京表示，通过北极航道的货运量2018年突破2000万吨，预计2025年将达到8000万吨。为加快北极航道的开发，俄罗斯正努力改造北极沿岸港口，同时更新和建造新型破冰船。到2035年，俄罗斯核动力破冰船的数量将达到9艘。俄将继续加大这方面投入，确保北极航道安全以及货物经此航道运输的价格优势。

普京呼吁各国积极参与北极航道的基础设施建设，并在造船、通信、安全、采矿、生态等领域与俄方合作。

第五届“北极-对话区域”国际北极论坛9日在俄罗斯圣彼得堡开幕。来自世界多国的2000多名代表将在两天的论坛期间就北极开发、环保和国际合作等问题进行探讨和交流。（记者鲁金博 刘洋）

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