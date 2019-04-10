英国首相访德与默克尔商讨“脱欧”事宜

英国首相特雷莎·梅9日访问德国，与德国总理默克尔在欧盟紧急峰会前商讨英国推迟“脱欧”的相关事宜。

默克尔与特雷莎·梅会谈了大约一个半小时，会后没有与媒体见面。德国政府发表的声明仅提及两人会谈主题是英国即将退出欧盟，未公布其他内容。德国政府发言人赛贝特向媒体表示，这是一次“秘密会议”。

据德国媒体报道，默克尔随后在德国联邦议院联盟党党团会议上表示，将英国“脱欧”时间推迟到今年年底或明年年初而且按照欧盟与英国商定的协议进行，是符合德国利益的。默克尔还强调英国的战略重要性，表示欧盟在英国“脱欧”后也要与其保持密切的合作关系。

默克尔曾多次表示，她希望为实现英国有协议“脱欧”努力到最后一刻，因为无协议“脱欧”将损害所有方的利益。

英国原定“脱欧”日期为3月29日，目前已推迟到4月12日。特雷莎·梅日前向欧盟提出建议，希望将英国“脱欧”日期推迟至6月30日。

欧盟将于10日召开紧急峰会。据德国政府发布的消息，英国“脱欧”将是这次峰会的唯一议题。除英国外的欧盟27国领导人将讨论是否同意英国推迟“脱欧”日期的要求以及“脱欧”接下来的步骤。

据报道，如果27国领导人一致同意特雷莎·梅的要求，英国将参加5月下旬举行的欧洲议会选举，否则英国将按计划于4月12日无协议“脱欧”。（记者任珂 张远）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)