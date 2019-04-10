出口民调：没有政党在以色列议会选举中赢得过半席位

以色列媒体9日晚公布的出口民调显示，没有政党在当天举行的以色列议会选举中赢得过半席位，蓝白党和利库德集团获得的席位数接近。选举最终结果预计于11日公布。
据以色列公共广播公司的出口民调，蓝白党获得37个席位，利库德集团获得36个席位。其他媒体公布的出口民调也显示，两个政党获得的席位数相同或接近。
民调结果公布后，蓝白党领导人甘茨和以色列总理、利库德集团领导人内塔尼亚胡均宣称自己领导的党派获胜。
内塔尼亚胡说，利库德集团“明显获胜”，他将开始商谈组建一个右翼政府。甘茨则表示，蓝白党在选举中获胜，“谁是赢家、谁是输家非常明显”。
目前计票工作仍在进行，选举最终结果预计于11日公布。
以色列9日举行第21届议会选举，利库德集团、工党、蓝白党等逾40个党派角逐议会120个席位。（记者吴中敏 陈文仙）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】