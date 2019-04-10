日本地方选举揭晓 执政党底盘稳而在野党表现差

日本第19届统一地方选举上半场选战结果8日发布，执政党自由民主党在41个道府县议会选举中赢得过半数议席，为定于今年夏季举行的国会参议院选举稳固基础。

在野党整体表现不佳，最大在野党立宪民主党议席有所增加，同样分裂自原民主党的国民民主党议席数大幅减少。

【自民党稳固基础】

今年日本统一地方选举上半场包括41个道府县和17个政令市（人口50万以上地方城市）议会选举，11个道府县知事（行政长官）选举，6个政令市市长选举。

8日发布的结果显示，41个道府县总计2277个议席中，自民党获得1158个，议席占有率为50.9%，超过一半。其中25个道府县议会自民党过半数。

统一地方选举投票以前，前国土交通副大臣冢田一郎曝出曾偏袒连通日本首相安倍晋三与副首相麻生太郎家乡的道路建设项目，自称“揣度”上司意图。他5日辞职。共同社报道，从选举结果看，自民党似乎把冢田事件负面影响控制在最小限度。

在大阪府知事和大阪市市长选举中，自民党不敌大阪地方政治势力维新会。隶属大阪维新会的前大阪市市长吉村洋文当选大阪府知事，日本维新会党首、前大阪府知事松井一郎当选大阪市市长。

安倍8日说：“真诚接受选举结果，以必胜心态尽全力迎战后半段选战。”

这次日本41个道府县议会选举投票率是44.08%，为历史最低。17个政令市议会选举、6个政令市市长选举投票率同样创历史新低。

统一地方选举下半场，即除政令市以外的市长选举定于21日举行。

【在野党鲜有起色】

日本在野党上半场整体表现不佳。

最大在野党立宪民主党议席增加31个，占118席。国民民主党失去59个议席，减至83席。立宪民主党与国民民主党都分裂自原民主党，两党总计获得201席，相比4年前民主党所获264个议席大幅减少。

共同社报道，41个道府县议会选举中，立宪民主党和国民民主党推荐候选人人数不到自民党的四分之一，许多自民党候选人不战而胜。

日本共产党议席数较改选前减少7个，占99席。社民党所获议席数减半，为22席。日本维新会获得67个议席，比选前增加13个。自由党、希望之党没有获得议席。

【备战参议院选举】

日本统一地方选举每4年一次，这次恰好与参议院选举在同一年举行。日本各政党把这次地方选举视为夏季参议院选举的风向标。

在共同社记者看来，自民党在41个道府县议会获得过半数议席，为参议院选举巩固基础。

不过，在福冈、岛根、福井、德岛4个县知事选举中，自民党地方组织与中央分别推荐不同候选人，争夺自民党支持者选票。自民党高层担忧“内斗”会对参议院选举产生负面影响。

自民党选举对策委员会委员长甘利明7日说，将认真反省地方选举中的“内斗”问题，“（希望大家意识到）团结才是胜利，切换到（备战）参议院选举模式”。

立宪民主党选举对策委员会委员长长妻昭承认“能力不足”，说将重整旗鼓备战参议院选举。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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