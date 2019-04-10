韩国拟在2021年实现高中免费义务教育全覆盖

韩国执政党共同民主党、政府和总统府青瓦台三方9日开会，决定到2021年实现高中免费义务教育全覆盖。

韩联社援引会议公布的实施计划报道，高中免费义务教育将于今年下半年开始分阶段实施，到2021年普及率将达到100%。

共同民主党说，全面普及高中免费义务教育需要2万亿韩元（约合117.6亿元人民币）资金，这笔费用将由中央政府和各地教育厅承担。它将致力于今年上半年在国会通过相关教育法，支持政府义务教育工作。

共同民主党人洪永杓说，韩国是经济合作与发展组织36个成员国中唯一尚未实施高中义务教育的国家。实施高中免费义务教育能使韩国低收入家庭月均可支配收入增加13万韩元（约合765元人民币）。

现阶段，韩国仅在小学和初中实行免费义务教育。（王鑫方）【新华社微特稿】

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