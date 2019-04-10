美国务卿将访拉美四国 “剑指”委内瑞拉

美国国务卿迈克·蓬佩奥定于本周开始访问智利、巴拉圭、秘鲁和哥伦比亚，委内瑞拉局势将成为这次拉丁美洲之行的主要议题。

委内瑞拉陷入政治危机，美国方面不断施加外交和经济压力。面对美方制裁，委外交部长8日誓言，将借助“非常规手段”，兑现向古巴运输石油的承诺。

【美方外围再施压】

美国国务院发布新闻公报，说蓬佩奥11日起访问拉美四国，与四国领导人讨论委内瑞拉局势、安全合作和经济关系。

蓬佩奥12日将访问智利首都圣地亚哥，着重商讨智利“在拉美地区的领导力”以及美智经济、技术和安全关系；13日前往巴拉圭首都亚松森，会晤巴拉圭总统马里奥·阿夫多·贝尼特斯，商讨跨国犯罪等议题。

蓬佩奥将成为自1965年以来访问巴拉圭的首名美国国务卿。

当天晚些时候，他将前往秘鲁，与秘鲁总统马丁·比斯卡拉商讨“利马集团”如何向委内瑞拉移民提供支持以及秘鲁在“利马集团”中的领导作用。

“利马集团”由13个拉美国家和加拿大2017年在秘鲁首都利马创建，以商讨化解委内瑞拉危机。这一组织多数成员国主张委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台，承认委反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多为“临时总统”，同时反对武力干涉委内瑞拉。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。

蓬佩奥14日将抵达哥伦比亚并前往哥委边境城市库库塔，在那里将访问向委内瑞拉移民提供支持的多家机构。

美国长期制裁和国际原油价格波动使产油大国委内瑞拉深陷经济衰退和恶性通货膨胀，食品、药品和日用品短缺。联合国2月发布的数据显示，自2015年以来，270万委内瑞拉人因经济困境逃往他国谋生。

【委方称“非常手段”】

就美方先前制裁委方油轮，委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨8日说，尽管受到美方制裁，委方将兑现向古巴运输石油的承诺。

美国财政部5日制裁委内瑞拉石油公司34艘油轮以及关联委内瑞拉向古巴运送石油的两家外国企业和“德斯皮娜·安德里亚娜”号油轮。

“德斯皮娜·安德里亚娜”号近几个月把委内瑞拉原油运往古巴，船主和运营商分别为利比里亚一家企业和希腊一家企业。委古关系密切，前者以石油换取后者医疗和其他技术服务。

路透社援引汤森路透Eikon公司的数据报道，委内瑞拉最近一次向古巴运输能源是本月4日，当时油轮上载有液化石油气。3月下旬，两艘载有原油的油轮和两艘载有石化产品的油轮从委内瑞拉驶向古巴。

阿雷亚萨说，他不会披露“战略”，美方制裁不会阻止委方向古巴运输石油。

他告诉媒体记者，当资本主义借助“常规力量”发起攻击，“你必须知道在遵守国际法的情况下，如何使用非常规手段回击”。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)