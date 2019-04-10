伊朗委内瑞拉商讨开通直航 美国质疑动机

伊朗外交部一个代表团乘坐伊朗马汉航空公司航班8日飞抵委内瑞拉首都加拉加斯，准备与委内瑞拉方面商讨开通直飞航班。

【伊方客机抵达】

委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨告诉媒体记者，委内瑞拉和伊朗将讨论“今后数月内”在两国之间开通直飞航班。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，马汉航空第一架飞往委内瑞拉的客机8日搭载伊朗外交部代表团飞往这一南美洲国家。

伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗民用航空组织发言人礼萨·贾法尔扎德的话报道，马汉航空公司一个代表团飞往加拉加斯，与委内瑞拉方面商讨两国定期航班事宜。两国之间的直飞航班耗时16小时。

路透社一名摄影师说，他8日早晨看到加拉加斯市中心附近的迈克蒂亚机场停着一架马汉航空飞机。

马汉航空1992年创建，总部设在伊朗首都德黑兰，是伊朗第一家私营航空客运企业和第二大航空运营商。美国财政部2011年10月宣布制裁马汉航空，理由是这家空运商向伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城军”和黎巴嫩真主党提供支持。

德国和法国今年1月和3月分别禁止马汉航空航班入境。这两个欧洲国家指认马汉航空向叙利亚和其他中东战乱地区运送军事装备和人员。

【美方质疑动机】

就伊朗代表团抵达委内瑞拉，美国白宫一名不愿公开姓名的官员说，美国政府把两国开通直飞航班视为出于“政治动机”的举动。

那名官员说：“从我们的视角看，现在这个时间开通（直飞）航班显然不是出于商业考虑。”

伊朗和委内瑞拉是美国的“对头”。伊朗2015年7月与美国等六国达成伊朗核问题全面协议，承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府去年5月退出伊核协议，协议其他签署方坚持继续履行这一协议。

美国同年8月重新启动对伊朗非能源领域制裁，11月5日重启对伊朗能源和中央银行对外交易等领域制裁。

委内瑞拉近期陷入政治危机。总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国承认。

美国政府随后追加针对委内瑞拉政府机构及其官员和一些国营企业的制裁。（王逸君）（新华社专特稿）

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