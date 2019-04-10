欧洲议会选举在即 多国“疑欧派”政党“抱团”

意大利副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼8日确认，他所领导的意大利联盟党与包括德国选择党在内多个政治主张带有极右翼色彩的欧洲国家政党结盟。

欧洲议会选举定于下月举行，“疑欧派”政治势力“抱团”是为在这一欧洲联盟立法机构中发挥更大影响力。

【“疑欧派”联手】

由联盟党召集，多个欧洲国家极右翼政党8日开始在意大利米兰开会，商讨结盟事宜。

选择党党首约尔格·莫伊滕向媒体记者证实，至少10个政党同意结成“欧洲人民和国家联盟”，成员包括选择党、联盟党、芬兰人党、丹麦人民党。

欧洲议会选举定于5月23日至26日举行。

难民问题令“疑欧派”政党近年在欧洲政坛得势：在匈牙利、奥地利和波兰当政，在法国、德国和荷兰逐渐壮大势力。多家国际媒体推断，欧洲极右翼政党可能在欧洲议会选举中取得重大收获，打破欧盟内部力量平衡。

莫伊滕说：“我们想要改革欧盟和欧洲议会，不是摧毁它们。我们想要带去巨大变化。”

欧洲议会议员、联盟党成员马尔科·赞尼说：“我们的想法是……结盟，以更好地反映把我们团结在一起的疑欧观点。”

他说，如果极右翼政党“抱团”，将在更大程度上影响甚至挫败欧盟决策。

智库欧洲对外关系委员会成员苏茜·丹尼森说，相比“挺欧派”，“疑欧派”现在活跃得多。丹尼森预期，英国脱离欧洲联盟和“疑欧派”在欧洲议会获得更多议席以后，这一欧盟立法机构将面临剧变。

研究极右翼势力的专家卡斯·马德认为，如果“疑欧派”政党“抱团”，将获得更多资源。

【内部分歧不少】

多家国际媒体解读，“欧洲人民和国家联盟”能否“成气候”，取决于这些极右翼政党能否弥合分歧。

法新社报道，尽管普遍反对移民、反对文化多元化，这些极右翼政党对不少经济和社会政策议题的看法不尽相同。

德国选择党及其斯堪的纳维亚半岛盟友支持市场经济，法国的国民阵线则倾向于保护主义；国民阵线主席玛丽娜·勒庞和萨尔维尼赞赏俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，芬兰人党持相反看法；选择党曾经批评萨尔维尼推动的预算方案。

国民阵线、奥地利自由党的领导人缺席米兰会议，包括德新社在内的国际媒体推测，这些极右翼政党协调步调面临挑战。

不过，在芬兰人党高级成员奥利·科特罗看来，“政党之间有不同的行事方式，但这不重要，重要的是我们需要（共同）保护欧洲”。

意大利联盟党是欧洲议会“民族和自由欧洲”党团成员。这一党团持极右翼政治立场，其他成员包括法国国民阵线、荷兰自由党和奥地利自由党。路透社解读，萨尔维尼这次推动与选择党等党派结成新联盟，是想拓展自身影响范围。

【党首频繁“串联”】

路透社解读，欧盟内部各极右翼政党之间的联络目前主要依赖领导人之间的“私人交情”。

在这方面，萨尔维尼比较活跃。他给勒庞发送含有笑脸表情符号的信息，向社交媒体上传他与奥地利自由党主席海因茨－克里斯蒂安·施特拉赫的自拍合影照片。

按这家通讯社的说法，在自己所处国家内部遭遇边缘化时，一些极右翼政党的领导人经常参加其他国家极右翼政党集会，借机“刷存在感”。

澳大利亚格里菲斯大学政府和国际关系学院政治学教授邓肯·麦克唐奈说：“这就是相互站台。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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