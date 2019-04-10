“脱欧”延多久英国议会要说了算 政府强烈反对

英国议会下院8日深夜批准法案，约束政府必须向欧洲联盟方面提出延期“脱欧”要求，不得在4月12日无协议“脱欧”。另外，政府必须“过堂”，向议会说明延期“脱欧”时间表，由议会表决批准。

虽然法案所要求内容与英国首相特雷莎·梅现阶段的做法没有本质出入，但主动权区别明显。英国政府强烈反对议会这一做法。

【议会出手】

法案由保守党议员奥利弗·莱特温和反对党工党议员伊薇特·库珀联合提出，上周在议会下院以313票支持、312票反对通过，交由上院辩论并表决。上院8日做出修订后通过法案，发回下院，后者当晚以压倒性多数批准，午夜前由女王伊丽莎白二世签署生效。

特雷莎·梅已经致信欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，再次要求延期，以6月30日为最后期限。路透社报道，议会这时通过法案，意在额外获得立法保证，确保避免12日无协议“脱欧”。

另外，法案要求政府提出动议，把延期“脱欧”时间表交由议会讨论，由议会表决批准。如果议会不认同政府延期“脱欧”时间安排，可做具有法律约束力的调整。不过，如果欧盟确定“脱欧”新日期，议会将不能再度提出异议并要求首相重新与欧盟谈判。

库珀告诉媒体记者：“议会两院今晚明确表态，无协议（‘脱欧’）将严重有损国家就业、制造业和安全。”

路透社报道，上述法案在议会过关，可能进一步削弱特雷莎·梅在欧盟的说服力。她先前告诉欧盟，只要宽限时日，就能够争取议会足够支持。

【日程紧张】

特雷莎·梅承诺以6月30日为最新“脱欧”期限，但反对议会的做法，认为8日获批的法案起草不够完善、议会仓促通过且构成危险先例。

特雷莎·梅8日连夜提出动议，以6月30日为“脱欧日”供议会9日辩论表决。

英国原定3月29日正式“脱欧”，由于英欧双方达成的协议连续三次遭到英国议会下院否决，“脱欧”进程陷入停滞。按照约定，英国必须在4月12日以前做出新抉择，即延期“脱欧”、无协议“脱欧”还是不“脱欧”。

欧盟成员国领导人定于4月10日会晤，磋商英方再次延期“脱欧”要求。特雷莎·梅希望会晤前先与德国和法国领导人沟通。她9日将前往德国首都柏林，面见德国总理安格拉·默克尔，而后前往法国首都巴黎，见法国总统埃马纽埃尔·马克龙。

媒体分析，欧盟可能拒绝英方请求，反对以6月30日为限，而给予更长延期。

在英国国内，特雷莎·梅选择妥协，与反对党工党磋商，以争取对“脱欧”协议的支持。不过，工党领导人杰里米·科尔宾8日说，政府依旧拒绝工党提出的诉求，如继续留在欧盟关税同盟内。

维持关税同盟是反对党工党的主要诉求。这种政治上与欧盟脱钩、经济上留在关税同盟内的方案又称“软脱欧”。（陈立希）（新华社专特稿）

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