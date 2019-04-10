利比亚首都的黎波里唯一通航机场遇袭后部分开放

利比亚首都的黎波里唯一一座通航机场8日晚因遭到空袭而关闭，9日部分开放。

利比亚民航局9日在社交媒体“脸书”发布声明：从当地时间晚7时至次日清晨7时，开放米提加国际机场空域，恢复夜间航班，直至另行通知。

利比亚东部武装“国民军”8日空袭米提加国际机场。“国民军”发言人艾哈迈德·迈斯马里在班加西举行记者会，声称空袭目标锁定停在机场的两架军用飞机，“无意扰乱民航班机”。

位于的黎波里的民族团结政府谴责空袭，指认这一行径危害平民和民航安全，随后关闭机场。联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆8日发布声明，指认袭击民用设施“严重违反国际人权法”。

米提加机场1995年建成，位于的黎波里以东大约8公里，曾是军事基地。自位于南郊的的黎波里国际机场2014年完全毁于战火，米提加机场成为的黎波里唯一通航机场。8日空袭损坏部分机场跑道，没有造成人员伤亡。

利比亚东部武装领导人哈利法·哈夫塔尔麾下的“国民军”4日开始发起西进攻势，旨在夺取首都控制权，7日推进到的黎波里南部郊区，双方冲突加剧。同一天，利比亚民族团结政府宣布发起代号“愤怒火山”的反击攻势。

利比亚局势突然恶化触发国际社会高度关注。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯8日经由发言人呼吁交火双方“立即停止”军事行动，防止“全面冲突”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥先前说，美国“深度关切”利比亚局势，敦促双方“缓和局势”。欧洲联盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼8日说，正在卢森堡与会的欧盟各国外交部长一致呼吁双方停火，重返联合国主导的对话。

联合国数据显示，利比亚连日冲突致使2800人流离失所，包括平民在内49人丧生。激烈战事毁坏当地供电系统，同时令救援人员无法进入现场。（田野）【新华社微特稿】

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