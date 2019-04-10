土耳其总统埃尔多安暗示伊斯坦布尔重新选举市长

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8日指认伊斯坦布尔地方选举遭“有组织犯罪”破坏，两名候选人选票差距过小，暗示倾向于重新选举。

埃尔多安8日启程前往俄罗斯，出发前在伊斯坦布尔告诉媒体记者：“市民们让我们保护他们的权利，抱怨有组织犯罪（破坏选举）。我们，作为政党，决心（揭发）这些有组织犯罪。”

伊斯坦布尔市长选举3月31日举行。初步计票结果显示，主要在野党共和人民党推举的候选人赢得市长职位。执政党正义与发展党提出申诉，伊斯坦布尔全部39个选区正在重新计票。

埃尔多安说，从正发党揭露的选举违规情况看，共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢与正发党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆所获选票差距太小，不足以让共和人民党宣布获胜。伊斯坦布尔有1000万选民，按埃尔多安的说法，两名候选人得票数差距不足2万张。

埃尔多安告诉媒体记者，在美国等其他国家，如果选票差距低于总选票的1%，经常会重新选举。“他们相信如此小的差距无法安慰选民。”

伊马姆奥卢8日说，重新计票最新结果显示，他领先对手耶尔德勒姆大约15500张选票。共和人民党方面警告选举安全面临危险，呼吁最高选举委员会公平处事。

埃尔多安说，除非最高选举委员会处理正发党全部申诉，否则不会接受伊斯坦布尔市长选举结果。

土耳其最高选举委员会没有回应埃尔多安有关选票差距太小的说法。

埃尔多安发表上述言论以后，土耳其本币里拉8日贬值，股票市场价格指数下挫。一名在伊斯坦布尔工作的银行业者告诉路透社记者：“伊斯坦布尔会重新选举么？这个问题已经让里拉贬值。”

正发党寻求在首都安卡拉重新计票，没有获得最高选举委员会支持。共和人民党候选人曼苏尔·亚瓦什8日正式被任命为安卡拉市市长。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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