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王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼

2019年04月10日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报布鲁塞尔4月9日电  （记者白阳）当地时间4月9日，国务委员兼外长王毅在出席中国—欧盟领导人会晤期间，应约会见欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼。

　　王毅表示，不久前同高级代表女士举行的中欧高级别战略对话富有成效，为此次中欧领导人会晤做了必要的准备。在双方共同努力下，我们已就中国欧盟联合声明达成一致。这份联合声明范围广泛，成果丰富，体现了中欧全面战略伙伴关系的高水平，体现了中欧双方积累的诸多共识，体现了中欧之间的团结合作，也体现了互利共赢的精神。我们为今后的中欧关系规划了路线图，明确了发展方向。

　　莫盖里尼表示，我期待欧中领导人会晤取得成功，赞赏双方团队为达成联合声明所做的大量工作。欧方愿同中方共同努力，推动欧中关系取得更大发展。

　　双方还就阿富汗、委内瑞拉局势、朝鲜半岛等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月10日 02 版）
(责编：马昌、袁勃)
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