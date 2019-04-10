第五届国际北极论坛聚焦发展和合作

据新华社圣彼得堡4月9日电 （记者刘洋、鲁金博）第五届“北极—对话区域”国际北极论坛9日在俄罗斯圣彼得堡开幕。来自世界多国的2000多名代表就北极开发、环保和国际合作等问题进行探讨和交流。

本届论坛的口号是“北极·充满机遇的大洋”。在为期两天的论坛活动期间，与会者将围绕“近岸水域”“开放大洋”“稳步发展”三大主题，就北极地区国际形势、北方海路开发、北极油气及矿产资源开发、俄在北极的国家项目实施、北极科研、北极大陆架开发、北极船舶制造、北极地区数字化和通信技术发展等问题举行20多场分组讨论。

9日，除举行了10多场分组讨论外，还召开了全体会议。俄总统普京在全体会议上指出，北极因素对俄经济的重要性将越来越大，俄将改造北极沿岸港口、升级破冰船队，提高北方海路的货运吸引力。北极地区各国为解决全球和地区问题而进行的合作有助于增进这些国家的团结一致。

芬兰总统尼尼斯托、冰岛总统约翰内松、挪威首相索尔贝格、瑞典首相勒文作为嘉宾参会。

中国全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海也应邀出席了论坛。

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 02 版）

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