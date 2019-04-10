许其亮会见缅甸国防军总司令敏昂莱

新华社北京4月9日电 （记者梅世雄）中央军委副主席许其亮9日下午在八一大楼会见了缅甸国防军总司令敏昂莱。

许其亮说，中缅两国是世代友好的亲密邻邦，是患难与共的胞波兄弟。中方高度重视中缅全面战略合作伙伴关系发展，支持缅走符合自身国情的发展道路，支持缅维护主权独立和领土完整，支持缅实现国内和平与民族和解。近年来，两军在多层次、宽领域的务实合作成效显著。中方愿与缅方一道，加强战略沟通，深化务实合作，推动共同发展，妥控边境局势，维护共同利益。

敏昂莱说，缅方感谢中方长期以来给予的支持和帮助，高度重视中方在缅北边境地区的关切，愿与中方加强沟通协调，深化务实合作，保持边境稳定，巩固发展两军关系。

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 02 版）

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