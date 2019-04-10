全球经济在短期放缓后将适度回升

国际货币基金组织（IMF）4月9日发布最新一期《世界经济展望报告》，认为全球经济增长将在短期内放缓，然后适度回升，将2019年全球经济增长预期下调至3.3%。但IMF预测，全球经济有望在2019年下半年逐步反弹，2020年将回升至3.6%的增长水平。

报告建议，在全球增长势头减弱、应对衰退的政策空间有限情况下，各国要尽可能避免出现政策失误，以免再度损害经济增长。在多边层面，各国应合作解决贸易分歧，不增加扭曲性贸易壁垒、进一步削弱全球经济增长前景。

在当天的记者会上，IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，一年前，世界上几乎所有地区的经济活动都在加速。一年后，情况发生了很大变化，预计全球70%的经济体将经历增长减缓。但她也表示，近期全球经济不会出现衰退，“在疲弱的开局之后，预计2019年下半年增长将会加快”。

IMF认为，随着美联储释放出更加宽松的货币政策立场，欧洲央行、英国央行、日本央行等全球主要央行目前采取更为耐心的货币正常化步伐，部分国家采取了经济刺激措施，对金融状况的放松起到支撑作用，并促进更多资本流入新兴市场，这都将使全球经济活动受益。

对于当下全球经济的主要风险，IMF在经济展望中指出，主要是由于2018年下半年贸易紧张局势加剧和金融环境收紧，贸易紧张局势对商业信心的影响越来越大，金融市场情绪恶化使得新兴市场和发达经济的金融环境不同程度承压，对全球需求构成压力。欧元区经济失去的动力超过预期，而外部需求，尤其是来自亚洲新兴市场的需求则出现疲软。其他下行风险包括部分具体国家可能出现的不确定性，例如英国“无协议脱欧”风险，意大利长期的财政不确定性和高收益等，可能会对欧元区其他经济体产生不利的溢出效应。

“对于全球经济来说，这是一个微妙的时刻。如果下行风险没有成为现实，政策支持有效，全球经济增长应该会反弹。然而如果任何一项主要风险成为现实，那么压力大的经济体、出口依赖型经济体和高负债经济体的预期复苏可能会脱轨。”吉塔·戈皮纳特称。

IMF研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂在接受本报记者采访时称，“随着美国财政刺激的影响逐渐消退，预计发达经济体的经济活动将继续逐渐放缓。同时，新兴市场经济体有必要提高生产率。”他表示，在人口老龄化的背景下，劳动生产率增长缓慢、劳动力扩张放缓将拖累发达经济体增速低于预期水平；预计新兴市场和发展中国家的经济增长将稳定在5%左右，但各地区和国家情况有所不同。

IMF建议，各经济体将政策重点放在采取行动促进潜在产出增长，增强包容性和韧性，财政政策和货币政策需要在支持需求、社会支出和确保公共债务保持在可持续轨道上之间取得平衡。此外，“如果贸易分歧能够迅速得到解决，那么全球经济可能会取得出人意料的增长，投资者信心进一步增强”，吉塔·戈皮纳特称。

（本报华盛顿4月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 16 版）

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