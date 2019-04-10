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一带一路与中捷民心相通论坛在京举行

2019年04月10日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月9日电  （记者王迪）在“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕和中捷两国建交70周年之际，由光明日报社和捷克文学报社共同主办的“一带一路”与中捷民心相通论坛于4月9日在北京举行。来自中捷双方文化、教育、体育等领域的百余名代表出席论坛，两国嘉宾们围绕“中捷民心相通有着历史渊源”“文学与艺术传播是中捷民心相通的桥梁”“中捷民心相通走向多领域”三个议题进行了广泛交流。

　　捷克总统泽曼为论坛发来贺信表示，习近平主席于2013年提出的“一带一路”倡议已经成为新时期全球最大的构想之一。这一非凡成就的关键词就是“连通”。他坚信，参与“一带一路”倡议的国家将成功实现这一目标梦想——不仅连接各个大洲，也连接各个民族。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月10日 16 版）
(责编：袁勃)
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