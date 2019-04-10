希望“有关国家”多做有利于促进中东和平稳定的事

本报北京4月9日电 （记者吴刚）针对美国政府将伊朗伊斯兰革命卫队列为外国恐怖组织，外交部发言人陆慷9日表示，中方反对任何国家搞强权政治和霸凌主义，希望有关国家特别是域外大国多做有利于促进中东地区和平稳定的事。

据报道，美国总统特朗普8日宣布，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。随后，伊朗国家最高安全委员会宣布，将美国中央司令部及其下辖的驻西亚地区军队认定为恐怖组织。

陆慷在9日举行的外交部例行记者会上回答相关提问时说，中方一向主张，在处理国家间关系时，应遵守以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对任何国家搞强权政治和霸凌主义。

“我们希望有关国家特别是域外大国多做有利于促进中东地区和平稳定的事，避免采取一些可能导致中东地区局势进一步紧张升级的举措。”陆慷说。

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 16 版）

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