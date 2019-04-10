“一带一路有利于促进欧盟均衡发展”

中欧经贸关系研讨会4月8日在匈牙利首都布达佩斯举行。中匈两国智库学者和经贸领域专家重点就中欧加强“一带一路”合作进行深入研讨。与会人士普遍认为，“一带一路”是中国在新形势下提供的全球公共产品，对于缩小南北差距、促进共同发展和改善全球治理具有重要意义。

此次研讨会由中国国际经济交流中心和匈牙利安托尔·约瑟夫知识中心共同主办。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在致辞中表示，“一带一路”倡议提出以来，受到国际社会广泛关注，越来越多的国家加入到共建“一带一路”的队伍中来，中东欧国家是“一带一路”的重要参与者。他还引用了非洲谚语“独行快，众行远”，希望中欧双方加强战略对接，共同推进“一带一路”建设。

安托尔·约瑟夫知识中心执行副主任安托尔—霍尔瓦特·维罗妮卡表示，匈牙利位于欧洲中部，具有独特的地缘优势，匈牙利也是欧盟成员国，在布达佩斯举办有关“一带一路”的研讨会具有特别的意义。“古丝绸之路把东西方连接起来，不仅带动了经济发展，而且促进了文明间的对话，‘一带一路’将在这些领域发挥更大作用。”

匈牙利前驻华大使库绍伊·山多尔说，近6年来，“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实，已成为全球最有影响力的国际合作倡议之一。“‘一带一路’不仅具有国际影响，而且具有深远的历史意义，有助于完善全球治理和构建更为公平合理的世界秩序。”他说，中国—中东欧国家合作是跨区域的务实合作平台，“作为一项伟大的倡议，‘一带一路’有利于促进欧盟均衡发展”。

参加研讨会的学者和专家来自中匈两国研究机构。与会人士普遍认为，发展是广大发展中国家的首要任务，“一带一路”的核心内容是共同发展，通过参与共建“一带一路”可使发展中国家实现跨越式发展，从而缩小与发达国家的经济差距。

魏建国对记者说，此次中国高端智库代表团还访问了英国和法国，与当地知名智库进行了交流与互动，消除了一些误解和疑虑，就“一带一路”合作共赢理念达成诸多共识。山多尔表示，这种面对面的沟通对于全面认识“一带一路”有重要意义，“欧洲一些学者多受西方媒体的影响，对‘一带一路’的认识比较片面，通过这种交流能够拓展视野，更加全面和深入地认识中国和‘一带一路’”。

（本报布达佩斯4月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 16 版）

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