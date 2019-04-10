美伊紧张关系骤然升级（国际视点）

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美国白宫4月8日宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，伊朗国家最高安全委员会随后宣布，将美国中央司令部及其驻西亚地区军队认定为恐怖组织，同时声称将展开报复。分析认为，美国首次将他国国家武装力量列为恐怖组织，意在加大向伊朗“极限施压”的范围和力度，然而美国此举势必引发美伊之间紧张局势再次升级，同时为中东地区安全局势带来更多不稳定因素。

美国白宫在8日发表的声明中称，伊朗伊斯兰革命卫队为中东多国“恐怖组织”提供支持，与伊朗伊斯兰革命卫队的任何生意往来或是支持伊朗伊斯兰革命卫队的行为都将受到严厉制裁。声明表示，美国政府将继续加大对伊朗“极限施压”的范围和力度。

美国——

他国公司和银行不得与伊朗伊斯兰革命卫队有任何形式的经济来往

美国国务卿蓬佩奥随后召开新闻发布会，正式将伊朗伊斯兰革命卫队定为外国恐怖组织，要求他国公司和银行不得与伊朗伊斯兰革命卫队有任何形式的经济来往。如果美国国会在7日审核期限内没有提出反对意见，伊朗伊斯兰革命卫队将于4月15日被正式列入美方认定的“外国恐怖组织”名单。

美国国务院称，伊朗伊斯兰革命卫队每年为伊拉克、叙利亚、也门和其他地方的民兵组织提供了约10亿美元的资金支持。不久前，蓬佩奥的伊朗问题特别代表胡克指责伊朗及其代理人应为2003年到2011年间608名美军士官在伊拉克的死亡负责。美方先前已经把从属于伊朗伊斯兰革命卫队的一批组织机构和个人列入“黑名单”，并把伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”列为恐怖组织。

美国有线电视新闻网援引美国政府官员的话表示，此举是“对伊朗在中东各地破坏稳定行为的回应，包括其对叙利亚政权、也门胡塞武装和黎巴嫩真主党的支持，以及针对欧洲和美国的暗杀阴谋”。

美国舆论认为，美国政府的这一举动旨在挤压伊朗伊斯兰革命卫队的金融资源，缩减其在中东的军事存在，帮助美国打击该组织控制的欧洲和其他地区的企业。同时，还将允许美国对伊斯兰革命卫队官员和那些向该组织提供支持的人实施旅行限制等制裁，并允许美国检察官对那些向伊朗伊斯兰革命卫队提供“物质支持”的人提出指控。

伊朗——

这一毫无根据的错误举动是对地区和国际和平与安全的重大威胁

美国这一决定宣布后仅一小时，伊朗国家最高安全委员会就发表针锋相对的声明，将美军认定为恐怖组织。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗国家最高安全委员会8日在声明中表示，美国及其盟国在西亚地区支持“极端和恐怖组织”，而伊斯兰革命卫队一直处于本地区“打击恐怖主义和极端主义”的第一线。声明强烈谴责美方将伊朗伊斯兰革命卫队认定为“恐怖组织”，认为这是“非法且危险”的行径。“这一毫无根据的错误举动是对地区和国际和平与安全的重大威胁。它公开违反了国际法和《联合国宪章》的规定。美国应为这一冒险举措带来的所有后果承担责任。”声明表示。

伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命后成立，与伊朗国防军共同组成伊朗正规武装力量。其影响力覆盖伊朗政治和经济的许多方面，涉及基建、交通、能源、经贸等关乎国家经济命脉的多个领域。

阿拉伯媒体报道说，除了“对等回应”外，伊朗还拥有众多报复性选项，包括对美国军事目标发动反制，加强短程和中程导弹的试验和使用，进行一系列弹道导弹试射，进一步加强与邻国的关系，如在能源、水资源、经贸等方面“捆绑”伊拉克，逐步瓦解美国在中东地区关键性的外交目标，以及在海湾地区阻拦、骚扰美国海军舰艇和船只，甚至在局势恶化时封锁霍尔木兹海峡等。

伊朗官方在美国未宣布决定前就已频放“狠话”，做出强硬表态。伊斯兰革命卫队总司令贾法里4月7日发表声明说，指控伊斯兰革命卫队是恐怖组织“非常不明智”。如果美国这么做，使伊朗国家安全受到威胁，伊斯兰革命卫队将展开报复。贾法里强调，若美国认定伊斯兰革命卫队是恐怖组织，美国军队和安全力量将失去目前在西亚地区享有的平静。

舆论——

将主权国家的军队认定为恐怖组织可能会加剧中东地区紧张形势

国际舆论普遍认为，美国此举意在进一步削弱伊朗军事力量，然而这一草率举动将给伊核问题、美伊关系、中东地区的稳定带来新的不安定因素。

美国的举动在国内引发了质疑声音。美国媒体援引匿名官员的话说，美国国防部和中央情报局对白宫将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织的举动持保留意见。一些官员认为，美国本来就已对伊朗经济实施了严苛制裁，此举并不会对伊朗造成更大伤害，但可能给美国海外军队带来风险。

伊朗裔美国人全国委员会4月8日发表声明称，白宫此举在经济制裁方面收效甚微，反而将美国军人和中东各地的基地置于不必要的危险之中，削弱美国与伊拉克、叙利亚等国的外交和军事联系，从而引发与伊朗外交关系降级的可能性。

美国媒体认为，由于美国在中东错综复杂的利益关系，此举将使美国在该地区陷入更为复杂的军事和外交局面。《华尔街日报》分析称，美方此举可能会激起伊朗对美国军队和情报官员的报复，除了在伊拉克和叙利亚的驻军，驻扎在波斯湾的美国第五舰队和卡塔尔的乌德伊德空军基地都面临潜在危险。

《华盛顿邮报》的评论称美国政府的举动可谓是“史无前例”，专家们担心，将主权国家的军队认定为恐怖组织可能会加剧中东地区紧张形势。路透社援引匿名美国官员的话表示，该决定象征意义大于实际意义，它并不意味着美国军方将把伊朗伊斯兰革命卫队当做“基地”组织、“伊斯兰国”或其他激进组织对待，美军“不会与伊朗开战”。

“伊朗伊斯兰革命卫队已经是世界上受到最严厉制裁的实体之一，这一认定不会对他们施加任何实际的新限制，”前奥巴马政府官员贾勒特·布兰科表示，“但这种鲁莽的尝试可能会挑起一场危机，而可悲的是，美国政府没有准备好应对这场危机。”

“中东在线”新闻网站评论说，“伊朗和美国的角力和博弈进入深水区，尤其是双方将对方的军队列入恐怖组织，令人对形势的发展前景难以乐观”。

埃及开罗大学政治学教师赛义夫表示，美国的举动关闭了解决伊朗问题的大门，可能会增加中东地区军事冲突的风险。“美国最近在中东地区的一系列政策将使中东局势更趋动荡，对美国在该地区的利益而言也是弊大于利，未来美伊关系的修复将变得更加困难重重。”赛义夫说。

（本报华盛顿、开罗4月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 16 版）

(责编：袁勃)