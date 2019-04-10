波兰注重平衡森林保护和利用

从华沙市区向西北十几公里，就能到达波兰最大的国家公园之一——坎皮诺斯国家森林公园。这是世界上仅有的两处邻近大都市的国家公园之一，另一处是位于尼日利亚的奥孙—奥索博神树林。这片紧靠华沙的森林与附近的维斯瓦河谷一起，成为改善和涵养华沙环境的重要一环，是华沙的“绿肺”。

坎皮诺斯国家森林公园创建于1959年，2000年被列入联合国教科文组织的生物圈保护区名单。国家公园占地385平方千米，而华沙市的面积为517平方千米。国家公园内以松树和落叶阔叶林为主，有69种保护植物和83种濒危动物。走进春日的坎皮诺斯森林，野鸭、天鹅和狐狸等野生动物随处可见。森林中既有参天的百年巨木，也有低矮的速生林；既有湿地湖泊，也有草甸灌木。木质步道和游客营地串联其间，既保留了森林的原始形态，也不乏人性化的设计和布置。

坎皮诺斯国家森林公园是波兰众多国家森林公园中的一个，也是波兰森林利用的一个缩影。波兰的地形以平原为主，山地面积相对较少，森林既是自然资源，也是经济资源。目前，林木产业为波兰贡献了2%的国内生产总值，直接创造2.5万个就业机会，并为30万人提供了林业和木材业相关的间接就业。如何在开发森林资源的同时进行保护，是一项重要议题。

20世纪上半叶，受战争和经济开发的影响，波兰的森林受到了巨大的破坏。二战后，波兰开始了森林的恢复工作。从上世纪90年代开始，波兰加强立法以保护森林，通过了《森林法》《保护森林和农业土壤法》《森林再生材料法》《环境保护法》等法案。目前波兰已经建立了1200处自然保护区，其中森林占保护区面积的54％。经过多年的努力，波兰的森林覆盖率已恢复至30%左右，接近全球森林覆盖率的平均水平。

此外，波兰政府鼓励教育、文化部门和新闻媒体参与环境保护的宣传，并在中小学内开设环保课程，每年都进行全国性的中小学生环保知识竞赛，让孩子们从小树立环保意识。各类民间组织也在森林保护中发挥了重要作用。目前波兰国内有1000多个非官方的生态小组对各地的生态情况进行监督，并根据所掌握的情况向有关部门提供咨询。在坎皮诺斯国家森林公园中，不时能看到森林保护团体进行义务环保宣传。

近年来，随着波兰的家具制造、建筑行业等快速发展，波兰对木材的需求量大大增加，对森林资源的可持续发展提出了挑战。一方面，波兰的森林覆盖率在欧洲依然处于中等水平，但向西欧国家出口木材制品的数量却在连年增加；另一方面，波兰的森林开发也受到欧盟相关法规日益严格的限制。供求关系的紧张也使得波兰政府希望积极改善林木种植结构，扩大再生林的种植面积。据波兰环境部公布的数据显示，过去20年，波兰森林的砍伐量为森林增量的57.3%。目前在国有生产林、防护林和禁伐林所占据的比例中，生产林的比率在逐渐提升。

波兰弗罗茨瓦夫大学森林生物学教授托马斯·瓦索洛夫斯基表示：“森林保护事关全人类的发展。加强森林保护尤其是原始森林的保护应是一条红线。”他建议，波兰政府可以将森林作为旅游资源进行开发和利用，同时更多地发展可再生能源和绿色产业，推动林木产业的转型。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 17 版）

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