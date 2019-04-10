人类史上首张黑洞照片将面世

全球多国科研人员合作的“事件视界望远镜”项目将于10日发布一项“开创性成果”，舆论普遍认为这将是人类有史以来获得的第一张黑洞照片。

“事件视界望远镜”项目由全球多个国家和地区的科研人员组成，他们利用分布在世界各地的射电望远镜，组成一台巨大的虚拟望远镜，其口径相当于地球直径。该项目此前宣布，用这一虚拟望远镜“拍照”的重点对象是两个黑洞，一个是位于银河系中心的“人马座A＊”，另一个位于代号为M87的超巨椭圆星系中心。

黑洞照片“冲洗”用了约两年时间。今年3月，“事件视界望远镜”项目主任、美国哈佛—史密森天体物理学中心资深天文学家谢泼德·杜勒曼告诉记者：“对这个项目的成功我们非常乐观，实际上我们已经完成了几乎所有工作。”

（据新华社华盛顿电）

俄飞船创下太空“快递”新纪录

俄罗斯“进步MS—11”货运飞船近日创下太空“快递”送达速度新纪录，从发射到与国际空间站对接仅用时不到3个半小时。

据俄罗斯塔斯社报道，“进步MS—11”货运飞船搭乘“联盟—2.1a”运载火箭，从位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场发射升空，飞船在发射约9分钟后与火箭分离。

通常情况下，俄罗斯货运飞船抵达国际空间站需要两天时间，较快的方法也需约6个小时；而本次“进步MS—11”再次成功采用绕地球2圈的“超快”模式，发射约3小时21分钟后就与国际空间站对接，打破了去年7月“进步MS—09”货运飞船创下的最快纪录。当时，“进步MS—09”也是采用“超快”模式，从发射到对接仅用时大约3小时39分钟。

（据新华社莫斯科电 记者张骁）

美研究人员给小鼠植入3D打印头骨

美国研究人员近日3D打印了一种透明头骨，植入小鼠颅内，可实时观察小鼠全脑表面的神经活动。这将有助于人们了解脑震荡、阿尔茨海默病和帕金森病等人类脑疾的发病机理。

这项研究近期在英国《自然·通讯》杂志上发表，展示了名为“See—Shell”的可植入器械。研究人员首先对小鼠头骨进行扫描，3D打印出与原始头骨轮廓相同的透明人造头骨，并通过手术置换掉小鼠头骨。它可以帮助研究人员掌握小鼠大脑全局动态。

在一项实验中，研究人员观察小鼠某个脑区的轻微脑震荡会如何影响其他脑区。视频显示，鼠脑脑电波信号的亮度随神经活动涨落而闪烁变化，但研究人员还未搞清脑区的全局协调性变化与行为之间的关联。

鼠脑和人脑有诸多相似之处。研究人员说，利用可植入的透明3D打印头骨对小鼠大脑进行研究，可以帮助人们更好地理解阿尔茨海默病等人脑退行性疾病的机理。

（据新华社华盛顿电 记者周舟）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 17 版）

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