“小而精”的日本零售店

“白色T恤衫”商店店主夏目拓也正在整理店内的商品。

本报记者 刘军国摄

日本有一家名为“白色T恤衫”的商店个性十足：产品单一，只卖白色T恤衫；营业时间短，每周只营业1天，且只营业7个小时。尽管如此，这家店铺依然人气旺盛，吸引大批顾客光临。

这家由停车场改建的商店面积不大，只有20平方米左右。记者来到店铺时还不到营业时间，但已有顾客在门外等候。店内装修极为简单，仅仅将墙壁涂刷成了白色。这里销售60多个品牌的200种白色T恤衫，每周更新。其中既有日本当地品牌，也有欧美名牌，价格从2000日元（1日元约合0.06元人民币）到2万日元不等。家住东京的伊藤女士一下子买了3件不同款式的白色T恤衫。她高兴地对本报记者说：“我喜欢穿白色T恤衫。以前每次来外面都排着长队，进不了店。这次终于如愿以偿。”

该店创始人夏目拓也介绍，为了让每名顾客都能获得好的购物体验，店铺最多允许10个人同时进店挑选。谈到开店初衷，夏目拓也说，他自己喜爱白色T恤，但一直没找到专门销售白色T恤的店铺，于是决定自己开店。令他没想到的是，2016年4月店铺一开张，就引起了日本国内外白色T恤爱好者的关注，当年就实现了盈利。

随着网购的普及，实体店经营面临着越来越大的压力。然而夏目拓也相信，实体店有独特优势。他说：“正是因为互联网购物的普及，实体店可以进行实际体验的优势更加突出。”

日本相关行业人士认为，尽管面临电商的冲击，像这家白T恤专卖店一样针对细分市场、专注于客户体验的实体店仍然具有广阔前景。这些店铺能够给顾客带来不同于网购的真实体验。它们通过精致的店面设计、提供某一领域齐全的产品以及周到的服务，使逛实体店成为一种乐趣，从而受到消费者的青睐。

在日本，许多零售店主都对设计有独到见解，努力给顾客留下深刻印象。小到店面招牌的字体，大到墙壁上挂饰摆放以及货架安排，一切细节都经过精心设计。每一家店面都有特点，消费者不会陷入“走百家等于走一家”的审美疲劳。

从经营者的角度看，许多日本零售商不立志于做大店铺，而是专注于将现有的零售店铺运营到最好。这种理念让日本诞生了许多“小而精”的零售店。这些店面不断进行细节优化，更新产品，为顾客带来“常逛常新”的体验。

此外，注重细节的服务精神也是实体店吸引顾客的重要原因。例如在一些专卖店，收银员会在小票上盖章后用吸油纸吸走油墨，防止其他物品染色。如果碰到下雨天，一些店铺还会为顾客准备擦拭身体和雨具的毛巾。

根据日本经济产业省的数据，2017年日本零售市场总额接近2.6万亿美元。会计师事务所德勤发布的《2019年全球250大零售商》报告显示，亚洲共有60家企业上榜，其中日本企业有31家。有分析人士认为，像只卖白色T恤衫这样的专卖店，只要抓住实体店的独特优势，坚持个性化需求，做专做精，也能赢得消费者青睐，获得经营上的成功。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 17 版）

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