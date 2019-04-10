东南亚经济增长预期稳定

■东盟地区国家稳定的劳动力市场及海外投资有效促进了内需，并在一定程度上抵消了出口放缓。

■由于东南亚国家经济发展现状存在差异，未来各国经济改革重点也各不相同，将结合自身优势向全球价值链上游攀升。

亚洲开发银行（以下简称“亚开行”）日前发布的《2019亚洲发展展望报告》预计，2019年东盟地区国家年均增长率为4.9%，维持了较高的增长水平。多家机构近期发布报告认为，尽管受到全球经济下行、贸易紧张等因素的影响，该地区强劲的内需和良好的发展势头在一定程度上抵御了外部风险，预计2019年该地区的经济仍将保持稳定增长。

内需强劲，经济增长保持稳定

根据《2019亚洲发展展望报告》，东盟地区国家今年的经济增长率预计为4.9％，较去年的5.1%略有下降。尽管如此，世界银行此前发布的《全球经济展望》报告指出，东亚和太平洋地区仍然是世界上经济增长最快的地区之一。

经合组织发展中心此前发布的一份报告认为，该地区稳定的劳动力市场及海外投资有效促进了内需，并在一定程度上抵消了出口放缓。由于通货膨胀水平较为温和，去年东盟经济体消费者支出整体有所增长。

尼尔森市场研究公司的报告显示，东盟地区消费者普遍对就业和个人财务状况持乐观态度。2018年第三季度，该地区的消费者信心指数均处于较高水平，其中越南和马来西亚的消费者信心指数分别为129点和127点，跻身全球最乐观的三个国家。

根据预计，2019年东南亚地区的通货膨胀水平将维持在2.7%左右，处于温和增长状态。2018年，由于全球的流动性收紧，东盟多国货币面临贬值压力。为此，该地区政府大部分采取了紧缩政策，以维持经济稳定，避免物价过快上涨。随着今年全球流动性政策转变，东盟各国缓解了收紧货币政策的压力。因此，2019年东盟经济体仍将保持温和的预算扩张，有力支持消费带动增长。

城市化及基础设施建设是东盟经济体稳定增长的主要动力。据统计，东南亚蓬勃发展的城市化为该地区的国内生产总值（GDP）作出了主要贡献，有力支持了当地消费阶层的持续增长，也为产业发展提供了充足的劳动力。

联合国亚太经社会的一份研究报告指出，东盟地区强劲的基础设施建设支出将继续促进经济增长，尤其在文莱、印度尼西亚和泰国。亚开行的一项研究报告显示，2016年至2030年间，东南亚地区每年需要向基础设施建设投资约2100亿美元，相当于GDP的5.7％，目前该地区的相关投资远低于这一需求量。

外部风险加剧，面临更多不利因素

尽管经济增长预期稳定，东盟地区的经济增长也面临着外部环境的挑战。

“东南亚地区经济体的特点是较高程度的区域一体化和全球化，这使其易受外部冲击的影响。”亚开行经济研究和区域合作局高级经济顾问庄巨忠表示。该地区高度依赖外资，在2/3以上的经济体中，出口总额及资本流入总额之和超过GDP的50％。

全球经济放缓和贸易紧张趋势将加剧影响东南亚经济增长的不确定性。世行报告指出，随着贸易、投资进一步减弱，全球经济将在2019年放缓至2.9％。加上贸易政策的不确定性，潜在的贸易风险将对东南亚开放的经济体产生更大影响。

受到出口需求疲软影响，今年以来东盟地区的新订单出现减少，生产增长放缓。日本经济新闻与全球金融信息公司IHS Markit公布的最新数据报告显示，今年2月东盟地区综合采购经理人指数下跌至49.6，位于50的荣枯线以下。由于制造业和服务业增长乏力，引发了各国对于外部融资的担忧。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，该区域丰富的资源对外资仍然具有很强的吸引力。如老挝的水力、文莱的石油天然气等自然资源，柬埔寨的劳动力以及印尼和越南的人口规模带来的市场潜力。

推动改革和多元化，加强区域合作

为抵御外部风险，各国政府采取了一系列吸引外资、谋求出口商品及市场多元化的举措。如越南、马来西亚积极参与国际多边组织的协商，完善知识产权、劳动保护和环境保护方面的法规；缅甸着手推动金融、电信和零售业的外资准入，以获取“开放红利”；印度尼西亚政府正采取措施维护进出口平衡和印尼盾的币值稳定；菲律宾政府致力于降低通货膨胀，并消除基础设施方面的瓶颈；文莱政府正在推进经济多元化战略，以摆脱过度依靠油气资源出口的困局；马来西亚、越南和泰国等国积极开拓中国市场等。

由于东南亚国家经济发展现状存在差异，未来各国经济改革重点也各不相同，将结合自身优势向全球价值链上游攀升。汤之敏认为，发展水平较低的经济体应加强产业转移，比如越南高速发展的制造业和柬埔寨、缅甸的服装行业以及印尼的电子行业等。而发展水平较高的经济体则应着眼产业升级，提高附加值，如泰国提出高附加值经济发展模式、新加坡加强投资信息和通信行业以及一系列提高劳动者技能的举措等。

各国通力合作是东南亚保持经济发展的良方。庄巨忠认为，近年来，东南亚经济体之所以能经受住2008年国际金融危机的影响，并保持多年较高速增长的原因之一，就是东盟加强了内部合作及外部联动。如东盟加强了与中国、日本、韩国等国家的区域合作，共同建立区域金融安全网——“清迈倡议多边化协议”。2015年，东盟宣布建成东盟经济共同体，覆盖6亿多人口，目前该地区GDP总额约为2.8万亿美元。这些措施都有助于加强东南亚经济体之间以及东南亚和东亚之间的区域内贸易和外国直接投资，以抵御外部冲击。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，东盟各国可结合本国实际情况，使本国经济发展战略与中国提出的“一带一路”倡议相对接，尤其是在基础设施建设、新科技、电子商务等领域。随着“一带一路”建设的推进，双方合作空间将进一步拓展。

（本报曼谷电 郭雨祺参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 17 版）

(责编：袁勃)