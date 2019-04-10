原标题：中国是欧盟可信赖的伙伴，不是防范对象

当地时间4月8日，李克强总理乘专机抵达比利时首都布鲁塞尔，出席第二十一次中国-欧盟领导人会晤。这是李克强总理今年首次出访，也是中欧之间又一次重要高层交往，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视。

关于此次会晤的重要意义及当前中欧关系的热点问题，中国驻欧盟使团团长张明日前接受欧盟媒体“政治家”网站采访时作出了权威解读。

中国-欧盟领导人会晤是中欧双方进行战略沟通的高层平台，为深化中欧关系、推动对话合作发挥了重要战略引领作用。张明表示，此次中欧领导人会晤是本届欧盟机构任期内的最后一次，具有承前启后的重要意义。中欧双方都希望通过这次会晤，把健康良好的中欧关系延续下去，带到新一届欧盟机构，同时对外发出中欧增进政治互信、加强务实合作、共同维护多边主义等积极信号。

关于此次会晤的议题，张明表示，中欧合作内容丰富，自去年第二十次中欧领导人会晤以来，中欧间的重大合作议题都取得了不同程度的进展，对此我们感到欣慰。例如中欧投资协定谈判，双方交换了负面清单，这是一个非常重要的进展。中欧领导人会晤必将为谈判注入新的政治动力，为最终达成一份高水平和平衡的投资协定奠定坚实基础。地理标志协定谈判也是中欧双方的重要议程，去年以来相关谈判取得了重要进展，双方都有雄心在不远的将来取得突破。

张明指出，谈判是双方的事情，不是一方指使另一方，而需要双方相向而行、共同努力。就如同两人同划一艘船，需要劲往一处使，如果只有一方划桨，另一方待着不动，船就难以前行，只能原地打转。所以，我们要多一些信任，少一些指责，这对双方合作都有好处。

关于世贸组织改革，张明认为中欧双方都非常重视，为此成立了联合工作组，并已经举行两次正式会议，就上诉机构改革等问题提出了两份联合提案。双方还就提高世贸组织运行效率、透明度、电子商务等一系列议题进行讨论。

近期，欧盟各界密集讨论欧中关系及其对华政策。张明表示，对此我们持乐观态度，这说明中欧双方都对彼此给予足够的重视。欧盟在今年3月出炉的涉华政策文件中，将中国定位为“伙伴”“竞争者”和“制度性对手”，张明用“三顶帽子”的形象比喻作出了回应。他说，在欧方的这份文件中，中国被戴上了三顶“帽子”。第一顶“帽子”是“伙伴”。对于这一定位，双方有明确共识。早在2003年中欧就建立了全面战略伙伴关系，这给双方带来了实实在在的利益，也促进了世界发展繁荣，它所蕴涵的全球性和战略性正日益凸显，为双方高度认同。第二顶“帽子”是“竞争者”。中欧在经贸领域不乏竞争，合作与竞争是一枚硬币的两面，中欧之间的竞争是良性竞争，可以激发创新与市场活力，带来更多合作机遇，把蛋糕做大，最终实现共赢。对此，我更愿意称之为“合作型竞争”。第三顶“帽子”是“制度性对手”。对此我们不能苟同。中欧历史文化、政治制度、治理模式不同，这是事实。我们的世界是存在多样性的，各国发展道路千差万别，没必要分出高下，更不能强求一致，适合自己的就是最好的。中欧建交44年的实践证明，双方的差异，即使在冷战期间也没有让中欧成为对手，且没有影响双方互利合作与共同发展。中欧之间长期秉承着求同存异、和而不同的精神，这种精神应当坚持下去，这比将彼此视为对手要好得多。

关于中欧经贸合作与摩擦问题，张明表示，经贸合作是中欧关系的“压舱石”与“推进器”。中欧过去几十年的经贸合作是开放、包容与互利的。2018年，双方贸易额突破6820亿美元，创历史新高，欧盟连续15年保持中国最大贸易伙伴地位，中国是欧盟的第二大贸易伙伴。这么大体量的合作，一定是以互利共赢为基础的，不可能是一方对另一方的施舍。中欧关系日趋成熟，一个重要标志就是在遇到分歧摩擦时，双方都愿意通过双边友好协商或者多边方式加以解决，这与某些国家的做法不同，在当前国际形势下尤为珍贵。

针对欧洲一些担忧甚至惧怕中国投资和竞争的论调，张明指出，中国是欧盟可靠的、可信赖的、可预期的伙伴，并不是可怕的防范对象。中国投资促进了欧洲当地的增长与就业，这是得到许多欧洲朋友认可的。以希腊比雷埃夫斯港为例，在希腊经济非常困难的情况下，中国企业出手相助，投入了资金、技术、装备，增加了当地就业，大大提高了比港的运转效益。短短几年时间，比港已成为欧洲最繁忙、最活跃的港口之一。中国近年来涌现了一批具有国际影响力的高科技企业，这些企业在公平开放的国际市场竞争中成长起来，资本、经营、研发、生产、服务、市场等均实现高度国际化。这些企业不怕市场竞争，但是也不愿意被人算计，更不希望一些势力去扭曲市场和干扰正常的投资经营活动，这样的行为损人害己误天下。欧盟具有高度发达的市场经济，长期坚持自由贸易，推进投资便利化。相信欧盟会坚持自己的原则和承诺，保持市场的公平开放，为包括中国企业在内的各国企业提供良好的营商环境，这也符合欧盟自身的利益。

关于欧洲各界广泛议论的网络安全问题，张明表示，希望欧盟在该问题上不屈服于某种外来压力去“选边站队”，因为这有悖于欧盟一再强调的“战略自主”精神，也不符合欧盟自身利益。

张明指出，中欧双方和国际社会成员有共同关切，面临共同风险和挑战，携手合作才是正确应对之道。中国在网络安全问题上持积极、开放态度，愿意同欧盟及其成员国开展沟通与合作。中欧建立了数字经济和网络安全对话机制，就此保持着交流和沟通。事实上，中欧不仅可在双边层面，也可以在多边层面加强合作，共同推动建立透明有效的全球互联网治理体系。

本报布鲁塞尔4月9日电

中国青年报·中青在线驻欧盟记者 鞠辉

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