原标题：综合消息：期待中国非洲研究院为中非关系发展注入更多智慧——非洲各界人士高度评价习近平主席向中国非洲研究院成立致贺信

新华社北京4月9日电 综合新华社驻外记者报道：中国非洲研究院成立大会9日在北京召开。国家主席习近平致贺信，对中国非洲研究院成立表示热烈祝贺。非洲多国人士接受新华社记者采访时表示，习主席对中非合作高度重视，中国非洲研究院将汇聚中非学术智库资源，为中非关系发展注入更多智慧，贡献更大力量。

纳米比亚大学政治学系学者奥泽·里鲁阿科表示，习主席对中国非洲研究院的成立高度重视。中非合作论坛北京峰会提出构建更加紧密的中非命运共同体，中国非洲研究院的成立，正是中非双方深化人文交流领域合作的重要举措，将有助于巩固中非社会政治等各领域联系。

肯尼亚中非问题专家爱德赫雷·卡文斯表示，正如习主席在贺信中所说，双方人民友谊源远流长。期待中国非洲研究院能够充分发挥知识桥梁作用，促进思想进步，推动中非对话，促进中非合作。相信随着中非人文交流不断加深，越来越多非洲学子有机会到中国接受进一步教育，这有助于进一步加深双方人民相互理解。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中非合作建立在平等相待、相互尊重和互惠互利的基础上，中非合作的进一步推进需要扎实的理论研究支持，相信中国非洲研究院将起到加强中国和非洲国家人文和智库交流的作用，为促进中非关系发展贡献更大力量。

乌干达总统高级新闻秘书唐·万亚马说，中国非洲研究院汇聚中非学术智库资源，在为深化中非关系、增进中非友谊等提供理论支持方面将大有可为。通过与中国开展多领域合作，乌干达获益良多。

尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学教授谢里夫·易卜拉欣表示，中国非洲研究院的成立是构建更加紧密的中非命运共同体的重要一步，体现了中国与非洲国家增进沟通和了解的诚意和决心。通过与中国同行交流，非洲国家智库将提升研究水平，增进对中国了解，以便更加精准地提出推进非中关系发展的合理化建议。

南非沃尔特·西苏鲁大学研究员埃里克·曼贡伊说，设立中国非洲研究院是中非深化人文交流的重要举措，将成为促进中非之间加深了解的催化剂，有助于中国人民和非洲人民加强彼此在广泛领域知识技能的交流和分享。希望双方涌现更多对对方国家、地区了解的专家学者，帮助双方人民加深了解，增进中非传统友谊。

卢旺达前教育部长西拉斯·卢瓦卡班巴说，通过中国非洲研究院这个重要的人文交流平台，非洲国家智库可以加深对中国经济、政治、社会、文化等方面研究，并从中借鉴、学习中国的发展经验，为本国发展面临的问题探寻解决之道。同时，中国非洲研究院的成立，也有助于中国各界进一步了解非洲。（参与记者：陈斌杰、张改萍、吴长伟、郭骏、丁蕾、吕天然）

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