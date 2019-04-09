孝行天下爱满人间 首届“金斗山”孝道文化节举办

“百善孝为先”。孝道，乃是中华五千年文明发扬和传承的一种积极向上的文化。孝文化同时也是中国传统文化的重要组成部分，为了更好地传播孝道文化正能量，扩大文化交流，4月7日，由河南省新安县金斗山风景区主办、金斗山薄姬文化研究院承办的2019年“洛阳金斗山孝道文化节”在孝道文化圣地---河南省新安县金斗山举行。

金斗山位于河南省新安县新城西北3公里处。金斗山风景秀丽、高大秀美，因形如倒扣金斗而得名。金斗山薄太后神庙，迄今已越千年，为纪念薄姬圣母而建。薄姬是西汉开国皇帝刘邦之姬，文帝之母，景帝之祖母。她淳厚慈爱、忧国忧民、辅佐文景二帝，创立了“文景盛世”、史称“文景之治”，这里同时也是西汉流传至今的孝道文化圣地。在传统孝文化的形成过程中，道教曾发挥极其重要的作用，我国孝道文化包括敬养父母、生育后代、感恩及人、忠孝两全、缅怀先祖等，是一个由个体到整体，修身、齐家、治国、平天下的延展攀高的多元文化体系。

与会代表参观了景区传播社会正能量的金斗道观、文化长廊、抗日英雄纪念碑等，并聆听了金斗山姊妹亭上悟孝行等优美传说和典故、观看了孝感千秋浮雕等。

当天，活动方还组织了孝道文化书法展和孝道文化摄影展，作品用图片的形式宣传了本地区广为流传孝道模范的动人故事。与会的艺术家们用他们的艺术作品将孝道文化表现的更为精彩和独到。国家旅游部门为金山风景区颁发了国家AAA景区的授牌仪式。(陈枫 石国峰 刘海军)

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