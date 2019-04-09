【寰球观察】北约70岁了，最“念念不忘”谁？

新华网北京4月9日电（王一诺）作为全球最大的军事集团，北大西洋公约组织（简称“北约”）因二战后的冷战而生，却未因冷战结束而亡。北约至今已70岁了，在走过的70年发展历程中，它最“念念不忘”谁？上周为期2天的北约外长会恰逢北约成立70周年，为何选择低调“庆生”？在此次“庆生会”上，它向谁追要“份子钱”？又为何要高调敲打土耳其和德国？

北约70年，最“念念不忘”谁？

4月3日至4日，在美国首都华盛顿举行的北约外长会上，对俄关系是此次会议的首要议题。如何限制俄罗斯，成为以美国为首的北约各国讨论的重点。各国外长预计通过旨在强化北约在黑海地区“威慑和防卫姿态”的一揽子措施。美国国务卿蓬佩奥在会上说，北约的盟友们要适应所谓的俄罗斯威胁。

尽管北约秘书长斯托尔滕贝格3日在美国国会演讲时表示，北约并不寻求孤立俄罗斯。但以俄罗斯为“标靶”呼吁北约保持团结，以及近期北约在东欧和黑海地区频刷存在感，竭力以军事力量限制俄罗斯的举动，使得北约在对俄问题上具有浓重的对抗意味。由此不难看出，时至今日，尽管苏联解体、冷战结束，俄罗斯仍是北约至今“念念不忘”的首要话题。

针对北约表示正在采取新的行动来遏制俄罗斯的所谓“威胁”，俄外交部强力要求北约“心平气和”，“不要有强迫症”。近些年来，俄罗斯一再指责美国领导的北约违反其承诺，在欧洲肆无忌惮一路东扩，并对俄罗斯西部边境地区排兵布阵。对此，俄罗斯希望北约尽力克制，避免局势升级和军事风险带来的不测后果。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征说，自冷战结束以来，北约东扩的步伐从未停止。尤其乌克兰危机爆发后，将俄罗斯视为外部威胁，已成为北约加强内部团结的新动力。同时，今年受乌克兰局势及美俄关系趋紧的影响，北约在黑海及波罗的海相关国家和地区的军事活动渐趋频繁。这无疑极大增加了俄罗斯的战略忧虑。

中国现代国际关系研究院副院长冯仲平也指出，最近2年来，北约与俄罗斯的明争暗斗越来越厉害。

北约“生日会” 向谁追要“份子钱”？

经过多轮扩充，北约目前已由最初的12个成员国扩展至有29个成员国和若干伙伴国。据美联社报道，北约成员国防务支出自上世纪九十年代冷战结束后虽有所下降，但从2014年以来则开始逐年上升。受克里米亚地区自行宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯的影响，北约要求其各成员国设定一项目标，即10年内各自防务支出增加至相当于国内生产总值2%的水平。

对此，多数北约盟友因各自利益考量，或回避、或应付、或斤斤计较。近日北约发布的数据显示，目前只有美国等7个北约成员国“达标”。美国就国防开支问题一直向北约盟友施压，要求它们履行承诺。

此次北约外长会议重提“份子钱”，围绕北约军费分担问题展开讨论，要求盟友分担北约经费，继续履行承诺。美国《外交政策》杂志刊文指出，美国在防务开支问题上毫不留情地压榨北约盟友，即便此举或将会对北约的凝聚力造成威胁。这不由得令人对美国曾经作出的保卫欧洲的承诺产生了质疑。有分析称，军费分担问题只是北约内部矛盾的冰山一角。当前，美欧裂痕加大正持续投射到北约自身。

为何低调“庆生” 高调敲打土、德？

北约70岁了。按常理本应隆重庆贺一番，但仅开了个外长会。北约此番降格过“70大寿”，引发媒体广泛关注。美国《时代》杂志网站分析认为，与其成立50周年、60周年时的首脑会议相比，今年降格为外长会议，“这是北约地位下降的标志”。还有舆论认为，北约此次低调“庆生”，主要是因为害怕内部矛盾公开爆发。

虽然北约在“生日会”上极力展现“对抗”俄罗斯的联合阵线，强调内部团结，但仍难掩北约内部在一系列问题上的分歧。北约成员国土耳其和德国因为与俄罗斯有合作，曾遭到美国高级官员点名“敲打”，并引发了口水战。

美国多次警告土耳其不要从俄罗斯购买S-400防空导弹系统。理由是这一俄制防空系统与北约防空系统不兼容，且会对北约构成威胁。美国副总统彭斯明确表示，美国不会袖手旁观北约成员国向对手购买武器的行为。土外长恰武什奥卢则回应称，从俄罗斯购买防空导弹系统的交易已成定局，土方不会妥协，并批评美国不应强迫土耳其在西方和俄罗斯之间选边站。

除了美土矛盾，军费分摊问题在美德两国间也引发争吵。美国曾点名批评德国在军费分担上贡献不够，未切实履行防务开支要占其国内生产总值（GDP）2%的承诺。彭斯3日就此问题指责德国称，“欧洲最大经济体继续无视俄罗斯入侵的风险，忽视自身防务与我们的共同防务不可接受。”为此，他强求德国“做得更多”。德外交部则有力地回应说：“德国对北约的贡献不能仅看国防预算。”

在北约庆贺“70大寿”之际，美国狠批土耳其和德国离心离德，其实反映出北约内部在“美国领导力”“欧洲配合度”“对俄怎么办”等根本性问题上存在尖锐矛盾和深刻分歧。对此，美国《外交政策》杂志坦言，这不利于联盟的凝聚力，“在迎接70岁生日的时候，北约最需要的是团结。”

“今年已70岁的北约，它将向何处去？”这是一个好问题，它将由时间来作答。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)