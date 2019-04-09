中央政府坚定支持香港惩治非法“占中”组织者

人民网北京4月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持9日例行记者会。记者会实录如下:

问：媒体报道称，第五次中日经济高层对话近期将举行。你能否介绍有关具体安排？日本外相河野太郎将率团出席上述活动，期间是否将与中方领导人举行会晤？

答：确实，大家可能已经看到有关报道了。我现在可以告诉你的是，中日双方正在就举行新一轮中日经济高层对话的具体问题保持着密切沟通。我也期待着能尽快向大家发布正式消息。

问：澳大利亚媒体称，中国亿万富翁黄向墨花费上万美元接触澳大利亚内政部长。你对此有何评论？

答：我看到了有关报道。你可能已经注意到，这两天我们已经多次回答一些援引澳大利亚媒体报道的提问。我们说中国从不干涉别国内政，我们是严肃认真的。我们一向主张，在国际事务中，各国都应严格恪守《联合国宪章》宗旨和原则。我们坚决反对任何国家以任何借口干涉别国内政。

我们注意到，近来个别澳大利亚媒体在这些问题上，要么捕风捉影，要么无中生有编造一些故事。坦率地讲，现在我们已经没有太多兴趣、花太多精力和资源对这些报道一一作评论。我们希望，有关媒体能够客观、公正报道中国的政策和中国与澳大利亚之间的关系。我们也相信，任何负责任的澳大利亚人士、包括澳大利亚的政治家，应该能够作出负责任的判断。

问：昨天，斯里兰卡南部铁路延长线一期项目正式通车了。据说，这是斯里兰卡1948年独立以来首条新建铁路，而且是由中方承建的。实际情况是这样吗？中方认为如何让对外务实合作更好地惠及合作国的普通民众？

答：是的。斯里兰卡南部铁路延长线第一期项目是中国企业在“一带一路”倡议下承揽的第一个斯里兰卡铁路工程项目。正如你所说，这是斯里兰卡国家独立以后新建的第一条铁路工程。这条铁路线正式通车有利于提升斯里兰卡南部地区交通便利化水平，为当地经济社会发展带来极大的助力。斯里兰卡人民对此感到高兴，中方也为斯里兰卡人民感到高兴。就中方而言，我们愿继续同斯里兰卡方面在“一带一路”框架下拓展、深化务实合作，以实实在在的成果造福斯里兰卡人民。

问：香港“占中”发起人今天因2014年“占中”活动被判公众妨扰罪名成立。国际上有批评人士称，该判决显示香港的政治自由在萎缩，中央政府正在控制香港。你对此有何评论？

答：中国香港特区作出这一判决，严格意义上是中国内部事务。但既然你说国际社会上有人对此发表一些评论，我在这里也愿意阐述中国政府正式的立场。我们注意到该案已经作出裁决。大家也应该看到，当年持续了79天的非法“占中”严重冲击香港特别行政区的法治，对香港的繁荣稳定、对香港特区公众的正常生活秩序都带来了严重损害。我相信，这种情况发生在任何国家和地区，政府作出维护公众正常生活秩序的决定，都是无可非议的。中央政府坚定支持香港特别行政区依法惩治非法“占中”的主要组织者和策划者。我也想提醒其他国家的人士，把特区政府维护公共秩序的努力曲解为对香港特区的社会自由造成损害，是毫无道理的。看看在其他国家和地区发生的情况，也可以得出一个公正的、不带偏见的结论。

问：你提到斯里兰卡的铁路项目由中方承建，项目资金是否也来自中国？若由中方出资，请问资金数额是多少？

答：你问到的是比较具体的企业合作项目的情况，我可以去了解一下。原则上，在“一带一路”框架下，中国政府鼓励企业按照市场原则同有关国家开展相关合作。

问：8日，美国总统特朗普发表声明，正式宣布美政府计划将伊朗伊斯兰革命卫队列为外国恐怖组织。这将是美首次将一国军事力量指定为外国恐怖组织。伊朗最高国家安全委员会发表声明称，美方举措是对区域和国际稳定与和平的重大威胁。作为报复措施，伊宣布将美中央司令部所辖军事力量列为恐怖组织。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方一向主张，在处理国家间关系时，应遵守以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，我们反对任何国家搞强权政治和霸凌主义。我们希望有关国家特别是域外大国多做有利于促进中东地区和平稳定的事，避免采取一些可能导致中东地区局势进一步紧张升级的举措。

问：美方称，将在未来一周继续拘押企图进入海湖庄园的中国女性。中方认为此举是否合理？

答：我们注意到有关报道。我们已经说过，此事发生后，中国驻当地的领事机构已经同当事人取得了联系，我们也将继续提供必要的领事协助。中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律法规。同时，我们也要求美方依法、公正、妥善地处理有关案件，切实保障涉事中国公民的合法权益。

问：美方官员克里特·威廉斯昨天表示，美方对中方在经贸协议上所作承诺尚不满意，并指出双方已就执行机制达成一致，若中方未兑现承诺，美方可以进行反制。你对此有何评论？

答：关于刚刚结束的中美经贸磋商情况，中美双方都已经发布了消息，我希望你能以中美双方正式发布的消息为准，以对磋商情况作出准确评估。据我了解，此轮磋商确实还是取得了新的实质性进展，中美双方也都表现出了按照中美元首去年12月1日在阿根廷会晤达成的共识，尽快完成磋商的积极意愿。我们希望双方能够在相互尊重、平等互利的基础上，妥善解决双方关切，达成双方都能够满意的结果。我们注意到，在这一过程中，美国方面不时有一些这样或那样的声音出来。建议你可以就相关具体情况向主管部门了解。

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