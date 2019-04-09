韩国计划2021年全面普及高中义务教育

新华社首尔4月9日电（记者何媛）据韩国媒体9日报道，韩国计划从今年下半年开始分阶段推广高中义务教育，并于2021年实现全面普及。

据报道，韩国总统府青瓦台、政府及执政的共同民主党三方当天召开会议，就推动普及高中义务教育达成以上共识。

按照相关测算，如果把全部高中生纳入义务教育，每年约需经费2万亿韩元（约合118亿元人民币）。总统府、政府和共同民主党在会上议定，这一教育经费由中央政府和地方政府教育部门共同承担。

分析人士指出，实现高中义务教育有望降低韩国普通家庭教育支出。以养育一名高中生的家庭为例，高中义务教育有望每年为其节省可支配收入超过150万韩元（约合8830元人民币）。

共同民主党方面表示，将努力在今年上半年内推动国会通过相关教育法案，确保政府义务教育改革顺利推行。

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