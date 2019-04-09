狮航空难遇难者家属将起诉波音

人民网讯 据《联合早报》官网消息，美国波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格上周道歉，并首次承认737 MAX型客机的两起空难，与飞机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)有关。狮航空难遇难者家属决定起诉波音，要求赔偿。

去年11月，美国一家律师事务所曾代表其中一名死者的父亲，对波音提出诉讼，但其它受影响家庭大部分选择不起诉，他们当时认为胜诉的机会不高。

不过，4日波音总裁米伦伯格为狮航以及上月的埃塞航空两起空难造成乘客罹难致歉，并表明会在未来几周内完成相关软件更新。

代表狮航遇难者家属的律师说，波音总裁道歉意味着波音承认错误，他们将尽快代表遇难者家属向波音提出索偿，但他没有透露将提出的赔偿金额。

去年10月，狮航一架737 MAX8客机在印尼坠毁，造成机上所有189人丧命。

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