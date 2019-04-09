针锋相对 美国伊朗相互“拉黑”引局势升级

人民网讯 综合报道，当地时间4月8日，美国宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列入“外国恐怖组织”， 这是美国首次正式将另一个国家的军队称为恐怖组织。伊朗也不甘示弱，伊朗国家广播电视台援引该国最高国家安全委员会的声明说：“美国此举非法，且极其危险，对本地区及全球安全和平构成极大威胁”。伊朗宣布“美国中央司令部属于恐怖组织，美国政府是支持恐怖主义的政权，美国中央司令部及相关力量为恐怖组织”。

美国强化对伊制裁 或将打破中东地缘平衡

美国为何要将另一个国家的军队列为恐怖组织？日本《读卖新闻》援引美联社报道，美国总统特朗普在宣布这项决议时称：“伊朗伊斯兰革命卫队积极参与、资助和促进恐怖主义，并且将恐怖主义当做伊朗的政策工具。”美国国务卿蓬佩奥表示，美国这一决定旨在加大对伊朗施压，进一步孤立伊朗，并转移其用于资助中东及其他地区恐怖主义和军事活动的部分财政资源。在接受美联社记者采访时，蓬佩奥匆匆列出了一份可以追溯到20世纪80年代的袭击名单，这份名单从1983年对美国驻黎巴嫩贝鲁特海军陆战队兵营的恐怖主义袭击算起，美国认为伊朗和伊朗伊斯兰革命卫队要对这些袭击负责。

伊朗长期以来被美国指定为“恐怖主义国家资助者”，美国国务院迄今为止指定过60多个组织为“外国恐怖组织”，但没有一个组织是国家军队。伊朗伊斯兰革命卫队是1979年伊朗伊斯兰革命后成立的一个军事组织，同时也是精英军队，直接受命于最高领袖哈梅内伊，目的是保卫伊朗政府。这支部队只对伊朗最高领导人负责，独立于正规军队运作，与伊朗军队同属正规军事力量。美国估计，伊朗伊斯兰革命卫队可能控制或影响伊朗五成的经济运作，包括银行和航运等非军事部门。

据英国《每日快报》的知情人士透露，去年，美国国家情报总监丹·科茨警告称，伊斯兰革命卫队可能会对美军造成威胁。2日，美国国务院伊朗问题特别代表布莱恩·胡克（Brian Hook）对记者表示，伊朗至少要为608名驻伊拉克的美国军人的死亡负责，这一数字占2003年至2011年美军在伊拉克死亡人数的17%。此外，胡克还说，在叙利亚战争的掩护下，伊斯兰革命卫队目前正试图在叙利亚扎根，并建立一个新的战略基地，这会威胁到包括以色列在内的叙利亚邻国。

在特朗普宣布退出伊朗核协议、重新对伊朗进行经济制裁不到一年之际，美国再次采取针对伊朗的行动，凸显了特朗普政府对伊朗的强硬姿态。作为伊朗最强大的安全组织，伊朗伊斯兰革命卫队对伊朗的政治经济有很大的影响力，还负责伊朗的弹道导弹计划和核计划。美国此举无疑对伊朗造成较大压力，因此不排除伊朗被迫退出伊朗核协议的可能性，届时，伊朗一旦发展核武器，无疑将打破中东的地缘平衡。

美国动机意味深长 伊朗称将"毁灭性"回应

据今日俄罗斯报道，伊朗革命卫队是1979年伊斯兰革命之后成立的，其海外部队——圣城旅(the Quds force)一直积极参与打击叙利亚的极端组织伊斯兰国恐怖主义分子，以及反对大马士革政府的其他激进组织。

然而，以色列总理内塔尼亚胡认为伊朗威胁到了以色列的国家生存，甚至因伊斯兰革命卫队在伊拉克和叙利亚的存在，而对大马士革和德黑兰采取威胁措施。鉴于内塔尼亚胡将于今日（4月9日）参加议会选举，此决定的宣布时机尤其意味深长。美联社摘录了内塔尼亚胡选举前在推特上的留言，“谢谢你，我亲爱的朋友，美国总统唐纳德·特朗普，”在以色列这场充满悬念和未知的议会选举前，“感谢您答应我的另一个重要请求，这些请求符合我们国家和该地区国家的利益。”

特朗普除了放弃伊朗核协议，还采取了其他一系列行动来支持内塔尼亚胡，包括将美国驻以色列大使馆搬迁到耶路撒冷，以及最近承认戈兰高地属于以色列。

半岛电视台报道称，对于美国的举动，伊朗警告，如果美国继续制裁伊朗，那么伊朗将做出“毁灭性”的回应。因为伊朗伊斯兰革命卫队拥有的导弹射程可达2000公里，美国在该地区的军事基地完全在导弹射程之内。也有批评人士表示，美国此举会对该地区美国驻军的安全造成威胁。美联社报道中也提及，美国军事指挥官警告留在伊拉克、叙利亚和该地区内其他的美军，他们有可能遭到报复。除了大约5200名驻伊拉克美军和约2000名驻叙利亚美军外，美国第五舰队（从巴林的基地出发在波斯湾作战）和卡塔尔的乌迪德空军基地（al-udeid air base）都有潜在的危险。

华盛顿的伊朗裔美国人全国委员会(National Iranian American Council)主席特里塔·帕西(Trita Parsi)表示，美国这一举动无助于和平解决与伊朗的矛盾冲突，“关闭了缓和局势潜在的大门。”（刘晓琰）

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