第八届联合国经社理事会青年论坛开幕 中国代表易烊千玺出席并发言

图为世卫组织中国健康特使易烊千玺，8日下午在第八届联合国经社理事会青年论坛亚太分论坛上作陈述报告。



人民网联合国4月8日电 （记者李晓宏）当地时间4月8日上午，作为全球青年参与可持续发展的重要平台，第八届联合国经济及社会理事会青年论坛在纽约联合国总部拉开帷幕。来自世界各地的34位部长及800多名青年代表将在为期两天的会议里，围绕今年论坛主题“赋权、包容和平等”进行深入研讨。

“联合国实现可持续发展目标，青年一代是不可或缺的力量。”第73届联大主席埃斯皮诺萨、经社理事会主席罗恩塔·金和秘书长青年问题特使贾亚特玛分别在开幕式上致辞，呼吁国际社会投资于年轻人的能力建设，争取年轻人的力量一同应对包括优质教育、失业、不平等、社会排斥和气候变化等问题带来的全球挑战。

“青年群体是进步的先锋，国际社会希望听到他们的声音。”在下午举行的亚太分论坛上，来自中国的易烊千玺作为亚太地区青年代表，向大会作陈述报告。他倡导青少年选择健康的生活方式，呼吁支持关爱留守儿童，通过社交媒体号召更多青年人参与到2030可持续发展议程的行动中来并做出贡献。

“我们想要创建一个更好的社会，首先要从自身行动做起，选择健康的生活方式，这样我们才能够有健康的身体去赢得梦想的未来。”易烊千玺在发言中说。从2017年开始，他与世界卫生组织驻华代表处合作，开展控烟、防治艾滋病等宣传工作，被任命为“世卫组织中国健康特使”。

“人们对艾滋病的恐惧和歧视，源于对这种疾病的不够了解。”在中国拥有7000多万粉丝的易烊千玺，以其强大的号召力为消除疾病歧视作出贡献。他接受记者采访时表示，自己曾与艾滋病毒携带者一起吃过饭，并通过社交媒体宣传疾病知识。

作为健康生活方式的倡导者，他身体力行，不抽烟勤锻炼。“我家里有跑步机和引体向上牵引机，平常做有氧运动。工作太累时，锻炼缩短到20分钟。”

“青少年是促进未来可持续发展不可忽视的重要力量，不论来自城市还是农村。”会上，他为身患疾病或缺乏资源而无法完全融入社会的孩子和青少年们发声，呼吁人们伸出援手，为他们创造快乐成长的环境。

“目前，中国有农村留守儿童近700万人，许多孩子遭遇身心健康及其他来自生活、学习、心理、安全等方面的困扰。”2017年开始，他通过自己的基金会支持关爱留守儿童的项目，与中国扶贫基金会合作的“童伴计划”公益项目，以“一个人·一个家·一条纽带”的模式，正在努力改善这些状况。

“能为整个社会的风气、走向等发挥积极引导作用，是一项殊荣，更是一种责任。”易烊千玺坦言，多次参与联合国相关活动，体悟到沉甸甸的使命感，增强了自我约束力。目前，在中戏读大学的他，真切地期望粉丝们“好好生活，好好学习，选择健康的生活方式。”

“促进可持续发展需要携起手来共同努力。”他呼吁所有年轻人一起行动，做出改变。

联合国经社理事会自2012年起每年举办一次青年论坛，为年轻人参与可持续发展，提供一个交流思想、建言献策、与联合国成员国及区域性和全球性组织开展对话的平台。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)