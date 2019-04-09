中国驻苏丹大使馆组织祭奠援苏中国专家

4月5日，中国驻苏丹大使馆在清明节当天组织祭奠援苏中国专家活动。马新民大使率大使馆外交官、援苏医疗队、中资机构负责人和华侨华人代表等40余人前往援苏中国专家公墓，祭奠为中苏友好合作事业献出宝贵生命、长眠于此的先烈。

马新民在讲话时表示，举行祭扫活动意在深切缅怀在援苏工作中殉职的中国工程和技术专家，寄托对先烈的哀思，表达对他们的敬意。他们是中苏友好的使者，为推动中苏务实合作、促进苏丹经济社会发展、增进两国人民的友谊作出了重要贡献，祖国和人民永远不会忘记他们。马新民勉励大家以先烈为榜样，学习和继承他们不畏艰险、舍身忘死、坚守岗位、无私奉献的精神，希望大家在各自的工作岗位上奋发有为，继续传承和发展中苏友好事业，为增进中苏人民友谊、扩大两国合作作出更大贡献。

活动中，马大使代表全体人员向援苏中国专家纪念碑敬献花圈。参加祭扫活动的全体人员肃穆列队，向纪念碑行三鞠躬礼并默哀，表达心中深切的怀念与哀思。（马意翀）

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