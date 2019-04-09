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肯尼亚总统表示肯中合作潜力巨大

2019年04月09日08:53  来源：新华网
 

肯尼亚总统肯雅塔8日在内罗毕表示，近年来肯中两国关系更加紧密，肯中合作成果丰硕、潜力巨大。

肯雅塔当天在总统府接受中国驻肯尼亚大使吴鹏递交国书时说，肯尼亚衷心感谢中国政府和人民长期以来给予肯方的宝贵支持，愿继续与中方携手努力，不断密切两国在经贸、农业、基础设施建设等领域合作，推动肯中全面战略合作伙伴关系向更深层次和更广领域发展。

吴鹏表示，近年来两国领导人多次会面，中肯关系两次提升定位，两国政治互信不断加强，各领域务实合作成果丰富。中方将以共建“一带一路”和落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，不断充实中肯全面战略合作伙伴关系内涵，更好造福两国人民。（杨臻）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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