肯尼亚总统表示肯中合作潜力巨大

肯尼亚总统肯雅塔8日在内罗毕表示，近年来肯中两国关系更加紧密，肯中合作成果丰硕、潜力巨大。
肯雅塔当天在总统府接受中国驻肯尼亚大使吴鹏递交国书时说，肯尼亚衷心感谢中国政府和人民长期以来给予肯方的宝贵支持，愿继续与中方携手努力，不断密切两国在经贸、农业、基础设施建设等领域合作，推动肯中全面战略合作伙伴关系向更深层次和更广领域发展。
吴鹏表示，近年来两国领导人多次会面，中肯关系两次提升定位，两国政治互信不断加强，各领域务实合作成果丰富。中方将以共建“一带一路”和落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，不断充实中肯全面战略合作伙伴关系内涵，更好造福两国人民。（杨臻）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】