伊拉克总统表示高度重视发展对华关系

伊拉克总统萨利赫8日说，伊方高度重视发展对华关系，视中方为重要战略合作伙伴。
萨利赫当天在总统府接受中国新任驻伊拉克大使张涛递交国书时说，伊拉克取得反恐胜利后已全面开启经济、社会重建进程，国家百废待兴。伊方高度重视并愿积极参与“一带一路”建设，期待同中方共同努力，不断深化双边政治、经济、文化等各领域合作，推动两国关系实现更大发展。
张涛说，近年来伊拉克政府和人民妥善应对内外挑战，取得反恐战争胜利，并逐步恢复安全稳定，稳步推进经济重建，伊国家发展进入新阶段。中方愿与伊方携手努力，进一步巩固和深化政治互信，在“一带一路”框架下加强各领域务实合作，积极开展人文交流，深化中伊战略伙伴关系。
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