博茨瓦纳总统马西西会见巴音朝鲁

4月8日，博茨瓦纳总统马西西在哈博罗内会见了中共中央委员、吉林省委书记巴音朝鲁率领的中共代表团。
马西西高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，感谢中方长期以来为博经济社会发展提供的宝贵支持，重申坚定奉行一个中国政策，支持“一带一路”建设，学习借鉴中国发展经验，深化双方在中非合作论坛框架下的全方位合作。
巴音朝鲁宣介了党的十九大精神和新中国成立以来的成就，赞赏和感谢博方坚定支持一个中国原则，积极评价马西西执政成就和对中博关系的高度重视，表示愿与博方一道，落实好两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果，共建“一带一路”。
此外，巴音朝鲁还会见了民主党全国主席、博副总统措格瓦内并同该党总书记巴洛皮会谈。（杨孟曦）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】