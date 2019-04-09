读俄罗斯史学经典  走进俄罗斯历史

人民网北京4月9日电 4月8日，由吉林大学、社会科学文献出版社主办，中国苏联东欧史学会协办的“俄国史译丛”出版座谈会在北京举办。

“俄国史译丛”由吉林大学东北亚研究院组织翻译、社会科学文献出版社出版发行。该丛书内容涉及广泛，既包括《战争和革命时期的俄国粮食市场》、《20世纪初俄国工业简史》、《俄国股份商业银行：1864～1917年业务结构和发展动态》等俄国经济史著作，也包括《俄国农民史（上下卷）》《城市化背景下的俄罗斯农村：19世纪下半叶至20世纪》等俄国社会史专著，以及城市史、政治史、文化史和史学理论等，以专题研究为主，覆盖的问题较为全面。“俄国史译丛”的作者均是蜚声俄罗斯和国外的学者。

其中值得一提的是，《俄国工厂史》作者图甘·巴拉诺夫斯基（1865—1919年）系俄罗斯第一位世界知名的经济学家。他与其学生对发展马克思经济学做出巨大贡献，创建了俄国市场经济、资本积累、经济周期、经济危机、市场竞争理论，并创建了自己的学术流派。

苏联科学院院士、莫大历史系教授格列科夫·鲍里斯·德米特里耶维奇所著《俄国农民史（上下卷）》是研究俄国古代史、古罗斯历史和农民史的经典之作，其著作多次被翻译成外文出版。该书细致入微地分析了早期罗斯农民经济地位变化，农民农奴化原因及其表现。其观点至今仍有很大借鉴价值。

《战争和革命时期的俄国粮食市场》的作者康德拉季耶夫，提出了经济周期理论。

《史学研究方法》作者科瓦里钦科从1982年起担任国际计量史委员会主席之一。《史学研究方法》集当时史学方法论之大成，1988年获苏联国家奖。

据悉，此次出版座谈会邀请了来自俄罗斯科学院、莫斯科大学历史系、中国社会科学院、吉林大学的资深学者，与会专家对“俄国史译丛”出版表达了祝贺以及极高的评价，并呼吁中国学界进一步关注相关领域研究，为中国的俄国史研究进步添砖加瓦。

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