动物大复仇 南非盗猎犀牛角者遭大象踩死狮子吞下肚

人民网讯 据法新社报道，南非克鲁格国家公园（Kruger National Park）官方8日表示，疑似一名犀牛角盗猎者遭一头大象踩死，尸体接着被狮子吃下肚。
南非国家公园管理员在克鲁格国家公园广袤的保护区中发现了这名盗猎者的头骨和一条长裤。据园方发言人介绍，死者的同伙告诉他的家人，他被一头大象踩死后，管理员才得知此事。在死者同伙的协助下，当局出动飞机以及管理员徒步搜寻两天后，于4日发现这名男子的遗骸。
克鲁格国家公园发言人法拉（Isaac Phaahla）说：“我们的野外工作人员寻遍该区域，很不幸地发现了一具头骨，那是死者留下的唯一部位。”他说，可能在此区域出没的狮子群吃掉了那名男子的遗体。该男子的4名同伙也已被捕。（老任）
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