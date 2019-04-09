在一带一路见证“1+1+1>3”(一带一路共赢故事)

4年前，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这个概念。

如今，在推动共建“一带一路”走深走实的大背景下，这一中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，在一个个项目中实现了“1+1+1>3”的效果，树立了国际合作典范。

“给继续合作增添信心”

“我们再也不用购买昂贵的桶装水喝了！”在黎巴嫩大贝鲁特供水工程隧洞贯通现场，项目业主监理总监菲利普·纳萨尔激动地说。

这一供水工程，是中国、意大利、黎巴嫩三方合作的一项成果。

2014年，黎巴嫩为解决首都贝鲁特缺水问题，向世界银行贷款修建黎巴嫩大贝鲁特供水隧道和输送管线建设项目。意大利四大工程公司之一的CMC公司为承包商，中国中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）为主要设备供应商，2018年项目最后一个隧洞顺利贯通，比原计划提前了1年。

中铁装备黎巴嫩大贝鲁特供水隧道项目经理施云龙向本报记者介绍，项目所在地属于喀斯特地貌，山体岩石坚硬，在这种特殊地质中打穿隧洞，直径只能在3.5米左右，必须采用有专用刀具的小直径硬岩隧道掘进机。“CMC中标项目后，经过与中铁装备多次技术交流，选择了我们的设备。”

2016年6月，由中国中铁自主研发制造的全球最小直径凯式全断面隧道掘进机（TBM）——中铁237/238号在黎巴嫩大贝鲁特供水项目工地顺利始发，进行工业应用。作为项目业主，黎巴嫩对于在其国内首次使用全自动的TBM施工非常重视，给这两台对付坚硬岩石的TBM起了很温柔的名字：“丽雅”和“雅斯米娜”，分别代表慷慨、正直、开放和勇敢、果断、活力。2018年3月2日，伴随着人群中阵阵欢呼，“雅斯米娜号”缓缓破岩而出，标志着黎巴嫩大贝鲁特供水工程施工难度最大、距离最长的2号隧道顺利贯通。

施云龙表示，从设计、制造到售后服务，中方与意方密切合作。施工过程中，意方除使用了两台从中铁装备进口的TBM，还雇用了100多名中国工程技术人员。

黎巴嫩大贝鲁特供水项目经理贾科莫说：“中国的硬岩掘进机简直完美，面对复杂的情况也可以应对自如，很感谢他们的工作人员和技术人员，好的技术、好的产品。”今年，整个供水项目可投入使用，将基本解决贝鲁特用水问题，总计约160万居民将用上经济廉价的自来水。

“中国企业为我们提供从设计、组装到运行过程的现场服务，尤其是他们的售后服务质量很好、技术水准很高，他们的硬岩掘进机技术达到了国际水准，这给我们今后继续开展合作增添了信心。”意大利CMC公司亚太区总经理保罗·莫尔说。

施云龙介绍，中铁装备与欧洲国家的第三方市场合作还在拓展中：2018年1月与奥地利Porr集团和比利时Besix集团签订阿联酋迪拜深部排洪隧洞项目订单；2018年3月与奥地利Porr集团签订了卡塔尔多哈Musaimeer排水隧洞项目订单；6月又与意大利承包商Seil签订了阿尔及利亚阿尔及尔地铁机场延长线项目订单。

“交给这样的团队很放心”

在厄瓜多尔，民生工程是近年来建设的重点，医院便是其中之一。

中国电建国际工程有限公司美洲区域总部综合部总经理宋世微向本报记者介绍，厄瓜多尔公共医疗设施普遍规模小、设备陈旧，无法满足医治重症和疑难杂症的需求，平均每千人只拥有1.42张床位。

2017年4月，位于厄瓜多尔第一大城市瓜亚基尔的赛博医院项目完工，让当地人不再担心“有病无处治”。该医院建筑面积近7.9万平方米、拥有550个床位，是厄瓜多尔目前规模最大、科室种类最齐全、设备最先进的公立医院，投入运营后，瓜亚基尔每千人医疗卫生机构床位数增加到了1.9张。

谈及这一项目，宋世微表示，瓜亚基尔赛博医院项目由中国电建所属成员企业中国水电建设集团国际工程有限公司与西班牙普恩特斯集团以联营体的模式合作建设，在联营体中水电国际公司作为牵头方占比51%，普恩特斯集团公司占比49%。

“为了尽快让当地居民享受到最好的医疗条件，中西联营体仅用14个月就完成了这个科技含量高、工程复杂的项目。”联营体西班牙方面的负责人奥斯卡·罗德里格斯说，这是第一次和中国企业合作，对中国企业在土建、水电等方面的能力早有耳闻，资金和技术支持是促成西班牙公司主动希望与中企合作的重要原因。

罗德里格斯表示，赛博医院对厄瓜多尔国家发展意义重大，也是普恩特斯集团在拉美最具雄心的一个项目，“没有医疗保障就谈不上幸福生活，因此我们在做这个项目时必须选择最好的合作伙伴！”

“水电国际作为联营体的牵头方，普恩特斯公司执行项目的技术和管理指导、施工和设备供货、安装调试工作，他们在厄瓜多尔拥有丰富的施工和管理经验。优势互补是合作成功的关键。”宋世微说。

普恩特斯集团项目总监维耶茨表示：“感谢中国企业在合作中给予的信任，这是双方友谊的见证。”

厄瓜多尔社保局指导委员会主席理查德·埃斯皮诺萨表示：“中国是厄瓜多尔非常重要的战略合作伙伴，中国企业在基础设施建设方面具有经验优势，我们把重点民生工程交给这样的团队很放心。赛博医院已经成为中国、西班牙和厄瓜多尔合作的里程碑项目。厄瓜多尔未来在卫生健康领域的发展还需要中国继续支持和帮助。”

为良好的“化学反应”点赞

位于南美大陆马德拉河流域的巴西杰瑞水电站，将中国、法国、巴西这三个国家“连接”在了一起。

杰瑞水电站总经理伊萨克介绍，杰瑞水电站由世界级能源巨头——法国ENGIE集团投资，共安装50台单机容量为75兆瓦的灯泡贯流式水轮发电机机组，2016年底全部成功投运，是巴西第三大发电厂，对巴西国家电网系统供电做出了非常重要的贡献。

“合作过程中，杰瑞机组合同对水轮机效率、空化余度、压力脉动等水力性能要求高，我们必须依靠独立自主的水力开发技术，开发出完全满足合同要求并达到世界领先水平的水力模型。” 东方电气集团杰瑞项目水力研发总负责人赵永智对本报记者说。

东方电气集团杰瑞项目经理王建军表示：“我们凭借在技术方案、价格、交货期等方面的综合优势，获得了法方、巴方的共同认可，独家拿下电站近一半的机组合同，左岸全部22台机组为东方电气自主研制。”

深入的合作、精湛的技术，产生了良好的“化学反应”。目前，杰瑞水电站年平均发电量为99亿千瓦时，每年可为巴西业主带来约100亿元的经济效益。

伊萨克介绍，自从巴西电站采用“利用率”排名后，杰瑞水电站以99.16%的利用率排名全国第一，此外杰瑞水电站还是“黑启动”的记录保持者，实现了16分钟内完成13台机组的自我重组，这得益于东方电气在左岸电厂的重要贡献。

巴西人习惯竖起大拇指来表达友好和肯定，随着合作的推进，杰瑞水电站的各方工作人员习惯了每天在不同场合里竖起大拇指来回应伙伴们的热情，为合作点赞。

“感谢东方电气的现场服务团队，和杰瑞团队一起把左岸的机组设备性能调整得更好。这些表现让公司及股东们非常满意。”法国ENGIE集团控股的巴西可持续能源发展公司总裁维克多说。

来自巴拉圭的高级机械监督工程师阿尔费雷多表示，两个团队在同心协力解决日常各种技术问题中，不断加深了解，结下了兄弟般的友谊。

生长在巴西的高级机械维修工程师雷昂多说，与东方电气团队有着良好的协作和互助，期待能在下一个工程再度共事合作。

“不论是法方、巴方工作人员还是当地居民，都对我们很友好。通过相处，当地的孩子们会说一些中国话了，每天都能听到‘你好’、‘谢谢’，感觉很亲切。”在杰瑞水电站现场进行过技术服务的东方电气集团东方电机有限公司主任工程师周小南回忆道。（邱海峰）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)