援赞比亚医疗队和军医组深山义诊

4月6日早晨，中国第20批援赞比亚医疗队和第22批援赞比亚军医组驱车两个多小时，来到由中国电建承建的下凯富峡水电站项目工地联合义诊。此次义诊由中国驻赞比亚大使馆筹办，30名医生为近200名中赞建设者免费体检。
医生们为每一位员工进行心肺功能、五官、内科、外科等专项检查，并提供健康咨询。“这次体检对员工健康非常重要。中国医生诊疗技术先进，让我们可以安心在地处深山的工地上工作。”机电工程师姆邦韦说。
项目部人事助理辛宝勒说，项目工地远离市区，当地医疗水平有限，非常感谢中国医生的到来。希望今后经常举办此类活动。
医疗队队长姜宏卫介绍说，队员们周一到周五在当地医院工作，利用周末时间为中资企业中外员工免费体检。
医疗队队员苗红说，通过体检发现部分员工存在血压偏高的情况，医生们一一记录，并为他们提出保健建议。
“当地医疗条件较差，希望尽最大努力为更多同胞和当地百姓提供健康服务。作为医疗队队员，能够为促进中非友谊、中赞友谊出一份力，感到非常光荣和自豪。”姜宏卫说。
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