人民网>>国际

援赞比亚医疗队和军医组深山义诊

2019年04月09日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

4月6日早晨，中国第20批援赞比亚医疗队和第22批援赞比亚军医组驱车两个多小时，来到由中国电建承建的下凯富峡水电站项目工地联合义诊。此次义诊由中国驻赞比亚大使馆筹办，30名医生为近200名中赞建设者免费体检。

医生们为每一位员工进行心肺功能、五官、内科、外科等专项检查，并提供健康咨询。“这次体检对员工健康非常重要。中国医生诊疗技术先进，让我们可以安心在地处深山的工地上工作。”机电工程师姆邦韦说。

项目部人事助理辛宝勒说，项目工地远离市区，当地医疗水平有限，非常感谢中国医生的到来。希望今后经常举办此类活动。

医疗队队长姜宏卫介绍说，队员们周一到周五在当地医院工作，利用周末时间为中资企业中外员工免费体检。

医疗队队员苗红说，通过体检发现部分员工存在血压偏高的情况，医生们一一记录，并为他们提出保健建议。

“当地医疗条件较差，希望尽最大努力为更多同胞和当地百姓提供健康服务。作为医疗队队员，能够为促进中非友谊、中赞友谊出一份力，感到非常光荣和自豪。”姜宏卫说。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved