美伊分歧，怎一个“恐”字能解（环球热点）

4月6日，多家外媒援引美国官员消息称，特朗普政府计划将伊朗伊斯兰革命卫队列为“外国恐怖组织”。据英国路透社报道，这将是美国第一次将外国军队列为“恐怖组织”。美国《华尔街日报》报道分析称，此举有可能招致对美军在伊朗部署的军事力量的报复。

以牙还牙 越闹越僵

近来，美国对伊朗的打击举措不断加码，美伊两国对抗的态势愈发明显。路透社近日援引美国一位官员消息称，美国政府正考虑在退出伊核协议一周年之际对伊朗采取额外制裁措施。

据美国有线电视新闻网4月6日报道，将伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”的计划是美国国务院的官方决定，国务院已就这一决定商讨数月。这表明，美国对伊朗的态度日趋强硬。

美国与伊朗的对抗早已不是新鲜事。2007年，美国财政部曾指控隶属于伊朗伊斯兰革命卫队、负责海外行动的“圣城旅”，称其支持恐怖主义，伊朗誓言报复。

近年来，美伊两国矛盾更加明显。2018年5月8日，美国总统特朗普正式宣布退出伊核协议，表示要恢复此前为履行协议而放弃的所有对伊朗的制裁，并将施加额外的经济惩罚。

2018年11月2日，美国政府宣布将全面恢复对伊朗的制裁。多家外媒称，恢复对伊朗制裁后，多达700个伊朗实体及个人登上了特朗普政府的制裁黑名单。据悉，美国国务院已将数十个与伊朗伊斯兰革命卫队有关的个人与实体列入黑名单。

据路透社报道，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席赫什马托拉·法拉哈特·皮什4月6日在推特上就美国的举动作出回应：“如果美国政府将伊朗革命卫队列为恐怖组织，伊朗也会以牙还牙，将美军列为恐怖组织。”

互信缺失 分歧增大

美伊两国分歧不断加大，美国不停挑战伊朗的“底线”，伊朗也多次发出警告。“美伊的地区秩序观不同”，上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受本报采访时指出，美国奉行集体防御原则，认为自己有保护盟友的权利和义务。伊朗则认为海湾地区国家应奉行集体安全，拒绝外部大国的军事干涉，关闭外国军事基地。

特朗普上台以来，中东地区的主要矛盾由国际社会打击“伊斯兰国”转向地缘政治博弈，伊朗被认为是美国中东主导权的主要挑战者之一。

在伊朗核问题上，美伊两国缺乏互信。中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊指出：“伊朗研制和试射弹道导弹，并认为这是主权国家所拥有的自卫权。而美国始终认为伊朗是在‘以时间换空间’，靠伊核协议拖延时间换取秘密推进核计划的空间。美国并不认可伊朗在核问题上所作出的努力。”

如今，美国在中东地区的影响力有所下降，尤其在叙利亚。“伊朗与俄罗斯和土耳其走近，美国缺乏反制措施，故不断加大对伊朗和伊斯兰革命卫队的孤立、封锁和制裁。”孙德刚指出，美国欲将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，旨在打击伊朗在叙利亚等地的地缘政治影响力。

据路透社报道，伊朗伊斯兰革命卫队是伊朗重要武装力量，拥有陆海空三军，总人数大约为12.5万人。

“一旦美国政府把伊斯兰革命卫队定性为‘恐怖组织’，将进一步制衡伊斯兰革命卫队的力量。”孙成昊分析，美国或以“恐怖组织”为由，禁止个人与企业向伊斯兰革命卫队掌控的公司或伊斯兰革命卫队官员提供物资与力量支持，如金融服务、培训设备、专家咨询、武器、运输等领域的协助。

美国国务卿蓬佩奥曾表示，伊斯兰革命卫队掌握了伊朗国家经济20%的份额，对能源等重要行业存在控制。“在美国看来，伊斯兰革命卫队不仅是一支军事力量，还掌握了伊朗的部分经济力量。”孙成昊表示，美国“拉黑”伊斯兰革命卫队的行为，也是想打击伊朗的经济，削弱伊斯兰革命卫队扩大影响力的经济基础。

各不相让 对抗升级

短期内，美伊分歧难以转圜。“特朗普倘若真的将伊朗伊斯兰革命卫队认定为‘恐怖组织’，必定会遭到伊朗的强烈反应，甚至不排除伊朗的军事报复可能性。”孙成昊分析，此前，美国就已经将部分与伊斯兰革命卫队相关的实体和人员加入“黑名单”。伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾法里就此发出警告，如果特朗普政府指定革命卫队为“外国恐怖组织”，伊方将把美军与极端组织“伊斯兰国”相提并论。言下之意，伊朗也可能将美国军队列为“恐怖组织”，两国爆发军事摩擦的可能性将会上升。

这还可能带来“热冲突”。“美国此举对以色列和沙特等盟友来说无疑是一种鼓舞，但有可能发出错误信号。”孙德刚指出，美国中东地区盟友在叙利亚和其他冲突点后可能因对“恐怖组织”的误判而与伊朗爆发局部冲突。

多年来，恐怖组织专指非国家行为体，“特朗普政府将主权国家的军事力量——伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，无疑扩大了恐怖组织的范围。”孙德刚认为，美国此举也不利于国际社会在反恐行动中凝聚共识。

倘若将伊朗伊斯兰革命卫队认定为“恐怖组织”的决定生效，还将引起更为广泛的连锁反应。“伊朗政府势必采取反制措施，伊朗与美国在海湾地区的军事对抗将进一步加剧。”孙德刚指出，伊朗、叙利亚、黎巴嫩真主党和俄罗斯将被迫“抱团取暖”，在叙利亚巩固既有军事存在。（杨宁 赵雪彤）

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