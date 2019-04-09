大国肩上都承担着特殊责任（望海楼）

4月8日，国务院总理李克强开启欧洲之行。就在3月下旬，国家主席习近平对意大利、摩纳哥和法国三国进行国事访问。中欧互动成为大国关系的重要看点。

事实上，中国对大国关系和大国责任有着深层次的思考。4月1日，习近平主席在人民大会堂会见“元老会”代表团时强调，大国关系事关全球战略稳定，大国肩上都承担着特殊责任。

首先，大国要形成共同的归属感。在世界格局和国际关系重组过程中，有些学者认为“修昔底德陷阱”不可避免，守成大国与新兴大国之间必然发生冲突。“金德尔伯格陷阱”则担心，新兴大国如果不能承担领导责任，就会导致国际公共产品短缺，进而造成全球经济混乱和安全失序。上述思维根植于零和博弈，忽视了人类社会的共同利益。中国超越西方国际关系理论的局限，创造性提出人类命运共同体理念，拒绝走近代以来弱肉强食、大国争霸的强权政治老路，强调合作中产生的问题只有通过进一步深化合作、互利共赢来解决，指出各国对人类长远未来都承担着一份责任。同在地球村，大国要尊重彼此核心利益和重大关切，管控矛盾分歧；大国对小国要平等相待，不搞唯我独尊、恃强凌弱的霸道行径；国家间出现矛盾和分歧，要通过平等协商处理，以最大诚意和耐心，坚持对话解决分歧。

其次，大国要树立应有的责任感。大国的体量和影响力，决定大国行为更容易产生溢出效应，大国关系也时时牵动国际社会神经。中美关系是全世界最重要的双边关系之一。美方学界担忧，如果中美冲突，整个世界就会分裂，因为每个国家将不得不选边站队。因此，中国希望中美能够相向而行，管控分歧，拓展合作，共同发展以协商、合作、稳定为基调的中美关系，为世界提供更多稳定性和可预期性。另外，面对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，中美应相互合作，成为国际难题的解决者和全球治理的推动力。大国不应成为麻烦制造者和冲突策动者。

最后，大国要具备强烈的使命感。历史证明，单一霸权国家主导全球公共产品供给的模式，不仅未能有效维护世界经济及各国经济的稳定，反而可能导致全球化利益与风险分配不均。当前，以“领导国”自居的大国甚至不愿为提供全球公共产品贡献力量，引发人们对全球体系陷入衰退的担忧。此时，中国坚持开放合作，支持经济全球化，维护多边主义，携手构建开放型世界经济。中国提出“一带一路”倡议，同各国秉持共商共建共享理念，探索合作思路，创新合作模式。倡议源于中国，成果属于世界，凸显中国的历史使命感。

中国以身作则，践行大国特殊的责任担当。同时，中国推动以不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢为核心内涵的新型大国关系，致力于实现大国协调合作。大国和睦相处，共担责任，是人类社会之福。（中国国际问题研究院国际战略研究所副所长 苏晓晖）

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