中企承建斯铁项目一期工程通车

4月8日，由中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司总承包的斯里兰卡南部铁路项目一期工程正式通车运营。

斯铁项目一期总长 26.75公里，包括4个车站和2个乘降所，是一条设计时速 120公里的内燃牵引单线宽轨铁路。2013年以来，中机公司在中斯双方领导人和斯里兰卡交通部、中国驻斯里兰卡大使馆、中国进出口银行的持续关注与支持下，与中铁五局、中铁电气化局等参建单位一道，以百年工程的高标准修建，历经2000多个昼夜奋战，终于在斯里兰卡铺设了该国百年来第一条现代化的铁路。

斯铁一期项目的建设充分体现了“共商共建共享”的理念：项目设计和施工是中国标准和当地标准的融合，项目主要桥梁、隧道等重点工程的关键技术人员都来自中国，主要机具和轨道等材料均为中国制造。5年来，中方克服了洪涝灾害、地质缺陷等不利影响，按照合同要求顺利通车，在“一带一路”相关国家展示了中国一流的工程管理水平。项目通车后，将极大改善沿线交通运输水平，围绕铁路运输创造众多就业机会，拉动斯里兰卡南部经济增长并持续改善民生，进而有力助推该国经济社会发展。同时，在斯铁一期项目执行过程中与中方朝夕相处的斯方技术人员将为未来斯铁二期乃至斯里兰卡轨道交通建设、管理水平的提升夯实人才基础。

中机公司自1950年成立之初就是中国企业开拓国际业务的先行者。近70年来，中机公司不断发挥机电装备引进、机电产品贸易的主渠道以及中国技术、中国标准、中国产品“走出去”的主平台作用。早在上世纪90年代，中机公司就在南亚承揽了中国企业第一批“走出去”的国际工程项目。2009年斯里兰卡实现和平后，中机公司也是第一批开拓斯里兰卡市场的中国企业。

在8日举行的通车仪式现场，中机公司董事长阮光表示，2019年中机公司在斯里兰卡正式成立了国别经营中心。公司有能力、有信心更有意愿扎根斯里兰卡，通过一个个新工程，为两国人民带来实实在在的利益，不断为“一带一路”倡议增添丰硕成果。

据悉，中国通用技术集团将继续服务国家战略，在包括斯里兰卡在内的“一带一路”相关国家持续开展轨道交通、电力能源、基础设施建设等各领域的合作，与各方共同推进海上丝绸之路的复兴。 （王昆）

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