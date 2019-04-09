亚行与康恒环境签署贷款协议

8日，亚洲开发银行与上海康恒环境股份有限公司在北京签署了1亿美元贷款协议，为康恒环境静脉产业园垃圾焚烧发电项目提供融资，发展低碳循环经济。

亚行私营部门业务局东南亚、东亚和太平洋基础设施融资处处长杰基·苏尔塔尼表示，康恒环境的垃圾焚烧设施能满足严格的空气排放标准，可在静脉产业园内实现资源回收，这些设施以社区为中心，社区项目现场涵盖垃圾博物馆和艺术化的建筑结构。“这一融资项目表明亚行对中国发展循环经济的光明前景充满信心。”杰基·苏尔塔尼说。

康恒环境董事长兼首席执行官龙吉生介绍，此项目将利用领跑市场的焚烧以及烟气处理技术，以可持续的方式处理城市固体废弃物，为电网提供清洁电力，并有望向园内其他不同类型废弃物处理设施输出电力和蒸汽。其中，垃圾焚烧发电设施每年将处理城市固体废弃物175万吨，生产437.5千兆瓦时的清洁能源，减少碳排放约117万吨。此外，项目还将新增至少150个就业岗位。（邱海峰）

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