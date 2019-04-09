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美国国土安全部女部长尼尔森辞职

2019年04月09日08:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 综合美英媒体报道，美国国土安全部部长基尔斯滕·尼尔森（Kirstjen Nielsen）4月7日宣布辞职。尼尔森表示，在国土安全部任职是“一生的光荣”。

尼尔森在任内执行了美国总统特朗普推行的其中一些备受争议的边境政策，如实施了建边境墙和导致移民家庭被拆散的政策。CNN援引消息人士说法称，尼尔森并非是自愿辞职，而是迫于压力。特朗普曾在内阁会议时贬抑她，对她收紧移民的努力仍有所不满，而尼尔森则认为她的工作没有获得白宫及其他部门足够支持。

美国总统特朗普在推特（Twitter）同日发帖表示，她的职位会暂时由美国海关和边境保护局（CBP）局长凯文·麦卡伦南（Kevin McAleenan）代理。（老任）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
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