“太空蜜蜂”机器人将赴空间站“上班”

美国国家航空航天局（NASA）日前在推特上宣布，首批“太空蜜蜂（Astrobee）”机器人将在本月奔赴国际空间站，辅助宇航员开展科研、维护等工作。

“太空蜜蜂”由位于硅谷的NASA艾姆斯研究中心研制，外形是一个边长约32厘米的立方体，重约10千克。别看个头不大，科技含量却挺高。它装备多款相机组成视觉导航系统，能够在国际空间站内自主飞行并规避碰撞，并通过小型风扇“鼓风”提供飞行动力。“太空蜜蜂”的能源依赖电池供电，其能在电量将尽时自动飞往补给站充电。这种补给站由NASA专门设计，装有对接部件将机器人牢牢抓住。

“太空蜜蜂”可谓本领高强，既能充当“自拍神器”记录宇航员的工作生活，又能化身“检查能手”监测空间站中噪音和空气质量，还能作为“贴心管家”助人搜寻遗忘了的工具。此外，“太空蜜蜂”配备了一个机械臂，既可协助宇航员拾取物品，也能抓紧墙上的把手将自身位置固定，以借机“歇歇脚”，减少能源消耗，提高拍摄清晰度。

NASA一共制造了3个“太空蜜蜂”，本月计划将其中两个送入空间站。恰如其名，这种机器人能够像“蜜蜂”一样形成编队、分工合作、协同完成任务。

“太空蜜蜂”并非人类首次在国际空间站上部署小型机器人。早在2006年，NASA开始在国际空间站中试验代号“球体（SPHERES）”的机器人；2017年，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）将“内球（Int-Ball）”机器人送入国际空间站日本实验模块；2018年，欧洲航天局也开始在空间站“哥伦布模块”验证“西蒙（CIMON）”智能机器人。相比这些“同行”，“太空蜜蜂”具备从充电到工作全自主运行能力，能够长时间独立工作。（实习记者 胡定坤）

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