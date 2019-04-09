美国宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织

美国总统特朗普8日宣布，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。这是美国首次将一国的国家武装力量列为恐怖组织。

特朗普在白宫当天发表的声明中称，伊朗伊斯兰革命卫队为中东多国“恐怖组织”提供支持，与伊斯兰革命卫队的任何生意往来或是支持伊斯兰革命卫队的行为都将面临风险。他表示，此举将加大美国对伊朗“极限施压”的范围和力度。

根据白宫声明，美方同时将伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”列为恐怖组织。

根据美方相关规定，美国金融机构将冻结伊朗伊斯兰革命卫队在美境内资产；美国境内任何个人将被禁止为伊斯兰革命卫队提供支持；美国还禁止伊斯兰革命卫队相关人员入境。

根据美方相关流程，美国国务院将该决定通报国会，如国会7天内无反对意见，决定正式生效。

伊朗伊斯兰革命卫队总司令贾法里7日发表声明说，若被美国列为恐怖组织，使伊朗国家安全受到威胁，伊斯兰革命卫队将展开报复。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复对伊制裁，并于近期加大对伊制裁力度。伊朗方面对美方制裁表示强烈谴责，并否认美国的一切相关指责。

伊朗伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后成立，与伊朗国防军共同组成伊朗正规武装力量。

伊朗伊斯兰革命卫队7日发表声明说，若被美国列为恐怖组织，将展开报复。（记者刘晨 朱东阳）

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